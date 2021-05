Babiš: ČR nestáhne žalobu na Polsko kvůli dolu Turów

Greenpeace: Stažení žaloby kvůli Turówu by bylo velkou porážkou Česka

Případné stažení žaloby na Polsko kvůli dolu Turów by podle ekologické organizace Greenpeace ČR bylo velkou porážkou České republiky. Uvedla to v dnešní tiskové zprávě. Upozornila na tweet kanceláře polského premiéra Mateusze Morawieckého, podle kterého dohoda mezi zeměmi předpokládá dlouhodobé projekty, do nichž by polská strana měla investovat 45 milionů eur (zhruba 1,15 miliardy korun).

Morawiecki v pondělí řekl, že Polsko nezastaví těžbu v uhelném dole Turów, jak na žádost Česka nařídil Soudní dvůr Evropské unie. Podle polského premiéra by přerušení prací v dole a provozu sousední elektrárny bylo "ekologickou a energetickou katastrofou". České ministerstvo životního prostředí v pondělí po jednání mezi oběma stranami uvedlo, že Polsko předběžně souhlasilo s předloženým návrhem řešení.

Kancelář polského premiéra dnes ráno uvedla, že dohoda s Českem předpokládá projekty, které bude Polsko spolufinancovat. V částce jsou zahrnuty výdaje ze státního rozpočtu, ale i místních samospráv a společnosti PGE, která důl vlastní.

Podle Nikol Krejčové z Greenpeace Polsko vždy odmítalo přistoupit na české požadavky a není důvod věřit, že by nyní postoj změnilo. "Stažení žaloby by tak znamenalo porážku v očích českých občanů a především místních lidí, kteří ztrácejí vodu kvůli těžbě a kteří čelí každodennímu hluku a prachu z přibližujícího se dolu," poznamenala.

Znamenalo by to podle ní také porážku v Polsku, které kauzu komunikuje jako českou svévoli. "A za třetí by to znamenalo prohru i u ostatních států EU, u Evropské komise, Evropského parlamentu, Soudu Evropské unie a evropských úřadů, z nichž by tento nelogický a absurdní krok nikdo nepochopil," dodala.