Premiér Andrej Babiš vystoupil 12. března 2019 ve Španělském sále Pražského hradu na bezpečnostní konferenci konané u příležitosti 20. výročí vstupu České republiky do NATO s podtitulem Naše bezpečnost není samozřejmost.

Premiér Andrej Babiš vystoupil 12. března 2019 ve Španělském sále Pražského hradu na bezpečnostní konferenci konané u příležitosti 20. výročí vstupu České republiky do NATO s podtitulem Naše bezpečnost není samozřejmost. ČTK/Deml Ondřej

Praha - Členství v Severoatlantické alianci je v existenčním zájmu Česka, země této velikosti se sama neubrání. Na konferenci ke 20. výročí českého vstupu do NATO to dnes na Pražském hradě řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Vyzval také alianci, aby se ještě víc než nyní zaměřila na boj proti mezinárodnímu terorismu, který považuje za hlavní hrozbu.

"Historie 20. století nám ukázala, že země naší velikosti se sama neubrání. Proto je naším existenčním zájmem být členem tohoto obranného spolku," řekl Babiš. Být členem NATO podle něj také znamená, že jsme spolehlivým partnerem, který ctí zásady svobody a demokracie a za kterého jsou partneři připraveni se zasadit.

Videostream označený značkou PROTEXT VIDEO není součástí zpravodajského servisu ČTK, jde o komerční prezentaci zadavatele

Premiér zdůraznil, že obranná politika nekončí na hranicích NATO, což si aliance uvědomuje. Za hlavní hrozbu pro členské země NATO označil terorismus.

"Osobně bych si přál, aby aliance hrála v boji proti terorismu ještě větší roli než dnes. Podle mého názoru je hrozba mezinárodního terorismu minimálně stejně vážná jako hrozba od nedemokratických režimů, které zamrzly v logice studené války. NATO by mělo být mnohem aktivnější v potírání teroristických organizací, které ohrožují naši bezpečnost a náš způsob života," řekl Babiš. Za chybu označil, že NATO nebylo aktivnější v boji proti takzvanému Islámskému státu v Sýrii a v Iráku.

Babiš také zopakoval závazek vydávat na obranu dvě procenta HDP nejpozději v roce 2024. Obranné výdaje podle něj každoročně rostou a bude to pokračovat. České ministerstvo obrany hodlá podle něj zakázky na modernizaci armády realizovat na základě mezivládních dohod o zbrojních nákupech.

Premiér připomněl rovněž památku českých vojáků, kteří zahynuli v misi NATO v Afghánistánu

Zeman: Pokud Afghánistán ovládne Tálibán, bude z něj útočit

Prezident Miloš Zeman varoval před vyjednáváním s Tálibánem za zády afghánské vlády. Pokud podle něj toto hnutí Afghánistán ovládne, vytvoří z něj teroristickou základnu, ze které bude útočit na euroatlantickou civilizaci. Zeman to řekl na Pražském hradě při oslavách výročí 20 let od vstupu České republiky, Polska a Maďarska do NATO.

Zeman připomněl, že dva roky po rozšíření NATO teroristé zaútočili v New Yorku, po kterém aliance v odvetě napadla hnutí Tálibán. "Jsem si vědom, že z války v Afghánistánu je mnoho lidí unaveno. Ale tehdy v roce 2001 jsem řekl, že s teroristy se nevyjednává, s teroristy se bojuje," poznamenal prezident.

Nyní se podle něj "kdesi v Kataru" s Tálibánem jedná v naději, že se "z tygra stane vegetarián a už nebude vraždit". "Ve skutečnosti tygr zůstane tygrem," řekl. Pokud podle něj NATO Tálibánu dovolí, aby Afghánistán ovládl, vytvoří z něj teroristickou základnu, ze které bude útočit na euroatlantickou civilizaci. "Chtěl bych před tím varovat," řekl. Dodal, že jednání se konají "za zády afghánské vlády". Poukázal na podobnost s mnichovskou dohodou.

Zeman zároveň připomněl 14 českých vojáků, kteří v Afghánistánu padli. "Jsme povinní nezpronevěřit se jejich památce. Právě proto jsem přesvědčen a opakuji to po 18 letech znovu. S teroristy se nevyjednává, s teroristy se bojuje," řekl Zeman.

Kubera: NATO je pro Česko zárukou bezpečí

Severoatlantická aliance (NATO) je pro Českou republiku zárukou bezpečí. V projevu na Pražském hradě ke 20. výročí vstupu zemí V4 do NATO to dnes uvedl předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS). Úvahy o zřízení evropské armády jsou podle něj zcela liché. "My žádné miniNATO nepotřebujeme," zdůraznil. NATO si podle něj nemůže dovolit prohrát bitvu o Velkou Británii jako Evropská unie.

"To, že Evropská unie prohrála bitvu o Británii, ať to nakonec s brexitem dopadne jakkoli, je smutný příběh. NATO si něco podobného nemůže dovolit. Velká Británie musí zůstat pevnou součástí NATO," řekl Kubera.

Předseda Senátu také zmínil slova prezidenta Miloše Zemana, který v rozhovoru s ČTK řekl, že hlavním přínosem členství v NATO je pro Česko pocit bezpečí. Podle Kubery je NATO pro Česko zárukou bezpečí, a to je zásadní rozdíl. "Pocit bezpečí jsme měli i v roce 1938, než přišel Mnichov a než přišla okupace tehdejšího Československa, jejíž výročí si v pátek připomeneme," zmínil.

Kubera ocenil kvality českých vojáků, kteří jsou vysoce kvalifikovaní a ´jsou ozdobou všech misí, kterých se zúčastňují´. "S technickým vybavením armády už to tak slavné není," dodal Kubera. Podle něj je třeba investovat do výzbroje.

Předseda dolní parlamentní komory Radek Vondráček (ANO) poukázal nejen na výši investic do armády, ale hlavně na potřebnost promyšlených akvizic. Připomenul přitom tradice a ambice českého zbrojního průmyslu a nutnost prohlubování výzkumu v tomto oboru. Za základ spolupráce v alianci pokládá autentickou solidaritu, kterou by Česko mělo ukázat. Na význam fungování aliance poukázal paralelou, podle níž by nedošlo ke světovým válkám, pokud by aliance existovala už před těmito konflikty.

V rámci oslav vstupu do NATO je dnes vystavena vojenská technika

Obrněný transportér Pandur, lehká obrněná vozidla Dingo a Iveco nebo bojové vozidlo Humvee si dnes mohou návštěvníci prohlédnout u příležitosti oslav 20. výročí vstupu Česka do NATO na pražském Hradčanském náměstí. Vojenská technika bude veřejnosti přístupná do 18:00. Výstavu zahájil ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) a náčelník Generálního štábu Aleš Opata.

Metnar označil den vstupu České republiky do NATO za historický moment. "Pro armádu České republiky šlo o přelomový rok. Celá 90. léta jsme byli odkázáni sami na sebe, bez záruk, že by nám při napadení někdo přišel na pomoc. Vstup do NATO přinesl zcela nové záruky a perspektivy," řekl. Armáda se profesionalizovala a její výsledky můžeme vidět tady na Hradčanském náměstí, kde jsme připravili ukázky pozemní techniky, dodal.

"V den vstupu se Česká republika ukotvila v nejsilnějším obranném systému na světě. Armáda ČR začala intenzivně působit v zahraničních operacích NATO, zahájili jsme v roce 2004 profesionalizaci armády. Díky našemu členství a působení v zahraničních operacích byl celý proces profesionalizace velmi dynamický," uvedl Opata.

Při příležitosti oslav Armáda ČR připravila pro veřejnost celodenní program. Návštěvníci mohou vidět historickou a současnou vojenskou techniku, a to včetně protiletadlového raketového kompletu RBS-70, samohybné kanónové houfnice Dana, pyrotechnického robota, nejnovějších motocyklů HS, salvového kanonu a vojenské výzbroje včetně ručních zbraní. Zájemcům o službu v armádě a aktivní záloze budou k dispozici náboroví pracovníci s aktuální nabídkou služebních pozic.

Česká republika si dnes připomíná 20 let od svého vstupu do Severoatlantické aliance. Česko společně s Polskem a Maďarskem rozšířily jako první země někdejšího východního bloku řady NATO 12. března 1999. Na Pražském hradě se setkají přední ústavní činitelé se zástupci spojeneckých zemí včetně prezidentů Slovenska, Polska a Maďarska. Program zahájí konference Naše bezpečnost není samozřejmost mimo jiné za účasti bývalé ministryně zahraničních věcí USA Madeleine Albrightové. Slavnostní den skončí oceněním 14 osobností, které se zasloužily o vstup ČR do NATO.