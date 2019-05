Varšava - Členství v Evropské unii nemá pro Českou republiku alternativu, unie se ale musí změnit, řekl novinářům premiér Andrej Babiš. Ten se dnes ve Varšavě účastní jednání se svými protějšky z dalších 12 zemí, které do unie vstoupily v posledních 15 letech.

"Evropa se musí zásadně změnit. Potřebujeme skutečně silnou Evropu, ale Evropu silných členských států. Musíme zásadně změnit situaci, kdy máme silnou a zpolitizovanou Evropskou komisi. Potřebujeme, aby skutečně hlavním motorem byla Evropská rada, tedy setkání prezidentů a premiérů. Ti by měli mít hlavní slovo (v unii)," zdůraznil.

Podle Babiše není možné, aby o všem rozhodovala Evropská komise (EK). Pozastavil se také nad tím, že za 15 let od vstupu do EU přijala Česká republika "asi 4500 různých direktiv a vyhlášek, ale přitom ještě dnes nejsou dobudovány čtyři hlavní svobody, hlavně jednotný vnitřní trh".

"Bavíme se stále o dvojím metru, velkým tématem je dvojí kvalita potravin," řekl a dodal, že buď bude tento problém vyřešen na evropské unii, anebo Česko přijme vlastní opatření a zákony.

"Není možné mít v Evropě dva druhy členských států, dva druhy občanů. Musíme mít všichni stejné možnosti a práva," zdůraznil Babiš. Právě o tom podle něj má být varšavská debata s dalšími premiéry a následně unijní summit v rumunském Sibiu. Důležité také bude, jak tento měsíc dopadnou volby do Evropského parlamentu (EP), kdo se stane předsedou nové Evropské komise a zda unie bude schopna se změnit.

"Potřebujeme změnit Evropu," znovu zdůraznil Babiš a připomněl, že Česko je v této debatě aktivní a přichází s vlastními návrhy.

K 15 letům členství v EU premiér poznamenal, že evropský projekt je skvělý, díky tomu máme mír a obrovskou výhodu v podobě volného pohybu osob a přístupu na trh.

"Principiálně to není debata, zda tam být, či nebýt (v EU). Je jasné, že nemáme jinou alternativu. Získali jsme obrovské peníze, 740 miliard (Kč), další výhody, přišli investoři. Ale je třeba říkat kriticky, co je potřeba změnit. Jsme součástí EU a máme na ni vliv," řekl.

Připomněl, že český hlas má největší váhu při rozhodování na jednáních premiérů a prezidentů o otázkách, kde je vyžadována jednomyslnost: pak má hlas České republiky stejnou váhu jako hlas Německa či Francie. Například šlo podle Babiše o unijní cíle při změnách klimatu, aby nepoškodily český průmysl.

Pokud jde o polskou vizi budoucí EU a polskou kritiku zasahování Evropské komise do záležitostí Polska, jako je například spor o nezávislost polských soudů, jak už se vyjádřil hostitel varšavské schůzky, polský premiér Mateusz Morawiecki, i Babiš uvedl, že nechce řešit spory EK a Varšavy, ani vnitřní záležitosti jiných států. Zmíněný problém se Česka podle něj netýká, Babiš v EU bojuje za české zájmy a k tomu hledá i spojence.

"Máme svobodné volby a svobodná média. Lidé nejsou hloupí. Pokud by měli pocit ohrožení demokracie, pak to občané ve svobodných volbách změní," řekl.

Varšavské schůzky se účastní představitelé Česka, Estonska, Kypru, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Polska, Slovenska a Slovinska, tedy zemí, které do EU vstoupily přesně před 15 lety. Přítomni jsou i představitelé Bulharska, Rumunska a Chorvatska, které přistoupily později.

Místopředseda EK vzkázal Polsku, že EU není strojem na peníze

Evropská unie není stroj na peníze ani dojná kráva. Ve Varšavě to dnes řekl místopředseda Evropské komise (EK) Jyrki Katainen. Prohlásil také, že od Polska očekává výraznější příspěvek k budoucnosti Evropy.

Katainen také podle agentury Reuters upozornil, že největší hrozbou pro Evropu jsou politici, kteří si myslí, že liberální demokracie je překonaný koncept. Polsku tento finský politik vzkázal, že pokud členská země EU zpochybňuje principy právního státu nebo liberální demokracie, automaticky to vede k oslabení její pozice v evropské osmadvacítce.

V Polsku, které je největším čistým příjemcem evropských dotací, od roku 2015 vládne euroskeptická strana Právo a spravedlnost (PiS). Za poslední roky tato strana ovládla klíčové instituce v zemi, včetně nejdůležitějších justičních orgánů, centrální banky nebo veřejnoprávních médií.

Evropská komise proti Varšavě vede řízení na základě článku 7 Lisabonské smlouvy kvůli možnému ohrožení principů právního státu a podle Katainena to k žádným změnám v Polsku nevedlo. Brusel kritizuje vládu PiS zejména kvůli reformě justice.

Ačkoliv má Polsko stejně jako Česko povinnost přijmout euro, dlouhodobě to odmítá. Předseda PiS Jaroslaw Kaczyński, který je považován za nejmocnějšího politika v Polsku, o minulém víkendu zopakoval, že přijetí jednotné evropské měny by poškodilo polskou ekonomiku a s tím i životní úroveň obyvatel. Katainen dnes ale Polsko pochválil coby "fiskálně rozumnou zemi" a dodal, že z členství v eurozóně by podle něho významně profitovalo.

Právo a spravedlnost se tento měsíc bude ucházet o přízeň lidí ve volbách do Evropského parlamentu (EP), na podzim pak v parlamentních volbách v Polsku. Vláda před časem slíbila výrazné zvýšení veřejných výdajů, které se má soustředit na podporu rodin s dětmi, důchody a dopravní infrastrukturu.

Polsko za 15 let členství v EU získalo téměř 164 miliard eur (4,2 bilionu Kč), samo do Bruselu do společné pokladny za tu dobu odvedlo více než 53 miliard eur (1,4 bilionu Kč), uvedla na svém webu polská televize TVN 24.

Podle vládního webu o unijních fondech se díky příspěvkům z EU podařilo v Polsku vytvořit více než 400.000 nových pracovních míst, vybudovat více než 12.000 kilometrů nových či opravených silnic nebo více než 300 čističek odpadních vod.

Letošní příspěvek Polska do EU činí 3,2 miliardy eur (82 miliard Kč), což je podle TVN 24 zhruba sedmina toho, co odvádí Německo, pětina toho, co odvádí Británie nebo čtvrtina příspěvku Itálie.