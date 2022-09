Babiš chtěl, aby místo Nagyové kandidoval do Senátu Běhounek či Ryba

Jihlava - Předseda hnutí ANO Andrej Babiš chtěl původně v Jihlavě za kandidáta do Senátu bývalého hejtmana Jiřího Běhounka nebo bývalého šéfa hasičů Drahoslava Rybu. S Janou Nagyovou, která se nakonec dostala do druhého kola senátních voleb, podle Babiše přišla krajská organizace. Přesto ji dnes přijel do Jihlavy podpořit. Někdejší Babišova poradkyně Nagyová spolu s ním čelí obžalobě v kauze dotací pro Čapí hnízdo. O místo v horní komoře bude bojovat se současným předsedou Senátu Milošem Vystrčilem (ODS).

Příznivci hnutí ANO po 15:00 zaplnili parkoviště asi pro 80 aut, kde se předvolební mítink koná. Přišli i odpůrci hnutí ANO. Předvolební setkání má dnes v Jihlavě také Vystrčil, voliče osloví formou koncertu nazvaném Volíme slušnost, který začne v 16:00 ve Smetanových sadech.

"My jsme nejdřív přesvědčovali pana (bývalého) hejtmana Běhounka, který z nějakých soukromých důvodů to odmítl. Já jsem osobně navrhoval pana Rybu, ale potom přišla krajská organizace s paní Nagyovou, takže to není můj výmysl," řekl ke kandidátce Nagyové Babiš.

Na mítinku hnutí ANO bylo vedle občerstvení zdarma také několik hudebních vystoupení. Zpíval mimo jiných Bohuš Matuš. ČTK řekl, že přijel, protože si Andreje Babiše váží.

S transparenty přišli dnes k parkovišti v Křížové ulici i Babišovi odpůrci. Zůstali stát na opačné straně silnice, v rukou měli několik transparentů, na jednom z nich bylo napsáno: "Natárám všetkým, že Bude líp na věčné časy, jen abych nemusel hen do tej basy."

Druhé kolo senátních voleb se uskuteční v pátek a v sobotu. V senátním obvodu 52 Jihlava, jehož součástí jsou i některé obce Jihočeského kraje, kandidovalo původně šest lidí. Do druhého kola postoupil se ziskem 45,62 procenta hlasů Miloš Vystrčil, který je společným kandidátem ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Nagyová získala 30,56 procenta hlasů.