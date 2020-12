Babiš chce zřídit vládního zmocněnce pro očkování proti covidu

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) navrhne vládě zřízení postu vládního zmocněnce, který by měl na starosti očkování proti koronaviru. Stal by se také členem vládní rady pro zdravotní rizika. Babiš to řekl na tiskové konferenci po dnešním zasedání tripartity. Při úřadu vlády nyní funguje deset vládních zmocněnců.

Například zmocněncem pro vědu a výzkum ve zdravotnictví je od letošního října Ondřej Slabý, pro jadernou energetiku je od února 2019 Jaroslav Míl, zmocněncem pro informační technologie a digitalizaci byl v roce 2018 jmenován Vladimír Dzurilla, vládním zmocněncem pro sport je od března 2018 Milan Hnilička. Vládní zmocněnkyní pro lidská práva byla v květnu 2019 jmenována Helena Válková.

Česko má objednanou prostřednictvím společných smluv Evropské unie vakcínu proti covidu-19 pro 6,9 milionu obyvatel. Očkování bude hrazené z veřejného zdravotního pojištění a bude podle vládní strategie dobrovolné. Dostupnost vakcíny strategie označuje za minimálně reálnou do konce roku, i tak by byla ale nejvýše pro 400.000 osob. Pro milion dalších lidí má být v prvním čtvrtletí příštího roku, ve druhém pro 2,62 milionu lidí, ve třetím pro 2,42 milionu lidí a ve čtvrtém pro 382.000 lidí. Další dávky budou dostupné v roce 2022.

První budou podle strategie očkováni lidé nad 65 let a mladší nemocní s vážnými chorobami. Jen seniorů je podle poslední statistické ročenky přes 2,13 milionu, tvoří tak pětinu obyvatel republiky. Jako další se budou očkovat vybraní zdravotníci, následně pracovníci hygienických stanic provádějící epidemiologická šetření nebo pracovníci zákonem definované kritické infrastruktury, jako jsou energetika, vláda, armáda, krizové štáby nebo pedagogové.

Vakcína podle údajů ve strategii nebude zřejmě zpočátku registrovaná na použití u dětí. Většina firem ji testuje pouze na 17 až 85 let věku. Očkovat se budou moci i lidé, kteří nemoc covid-19 už prodělali, protože není jasné, jak dlouho jim po nemoci zůstávají protilátky.