Babiš chce zachování nouzového stavu, dál bude jednat s hejtmany

Praha - Pro zachování nouzového stavu, který odmítla pošesté prodloužit Sněmovna, je jediným řešením žádost hejtmanů vládě o jeho nové vyhlášení. Uvedl to dnes premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání s prezidentem Milošem Zemanem, který podle svého mluvčího s ukončením nouzového stavu vyjádřil nespokojenost. Stav nouze vyhlášený kvůli epidemii koronaviru skončí v neděli, kabinet považuje podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) možná náhradní opatření za nedostatečná. Vláda bude s hejtmany v sobotu znovu jednat, o jednání s vládou žádá zatím bez odezvy také opozice. Kvůli šíření nákazy se dnes až na výjimky uzavřelo Trutnovsko, Chebsko a Sokolovsko, podmínky pro příjezd z ČR od neděle zpřísní Německo.

Hejtmani mohou vládu požádat o vyhlášení nouzového stavu podle zákona o krizovém řízení. "To je jediné legislativní řešení, které máme na stole," uvedl Babiš. Vláda si nemůže dovolit obejít Sněmovnu a vyhlásit nový nouzový stav, řekl premiér to, na co už dřív upozornili někteří ústavní právníci. Rozhodnutí musí podle něj padnout nejpozději v neděli dopoledne. Hejtmani jsou ale zatím v této otázce nejednotní, o dalším postupu se poradí v sobotu.

O vyhlášení nouzového stavu chtějí požádat hejtmani Moravskoslezského, Pardubického, Ústeckého či Zlínského kraje zastupující vládní strany. Hejtmani z opozičních stran zatím čekají, jaký postup kabinet a ministerstvo zdravotnictví zvolí, a chystají se na vyhlášení stavu nebezpečí ve svých krajích. Některá dosavadní protiepidemická opatření by se podle nich měla přehodnotit, protože nefungují.

Hamáček po dnešním jednání s kraji uvedl, že oslabení opatření přinese komplikace pro zdravotnictví a posílí epidemii. S koncem nouzového stavu bude třeba vytvořit dalších 1000 lůžek intenzivní péče a riziko nárůstu pandemie vzroste o 30 procent, uvedl Babiš s odvoláním na informace ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO). Podle premiéra se ale nezmění omezení pro školy a restaurace či opatření na hranicích. Uzavřeny naopak nebudou obchody, tržiště, bazény nebo sauny.

I po skončení stavu nouze bude armáda pokračovat v pomoci zdravotnickým a sociálním zařízením, uvedl ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Podle šéfa opoziční KDU-ČSL Mariana Jurečky může vláda na základě zákona o ochraně veřejného zdraví omezit i prodej služeb a Správa státních hmotných rezerv (SSHR) může dál distribuovat ochranné pomůcky. Konec pomoci armády a distribuce ze SSHR dříve někteří členové vlády uváděli jako důvod pro trvání nouzového stavu.

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR počítá s tím, že obchody s koncem nouzového stavu přestanou dodržovat omezení pro prodávaný sortiment, dál se ale budou řídit hygienickými pravidly. Od pondělí je podle Asociace horských středisek připravena otevřít i drtivá většina lyžařských areálů, příležitost pro obnovení provozu sportovišť vidí také Česká komora fitness. Podle Asociace hotelů a restaurací ČR měla mít vláda pro případ neschválení stavu nouze předem připravené kroky, takto jsou podnikatelé nyní opět vystaveni nejistotě. Vyčkávají také provozovatelé z Asociace bazénů a saun ČR, bazény podle nich nelze otevřít ze dne na den. Živelné otevírání restaurací po konci nouzového stavu by nebylo rozumné, uvedl Český svaz pivovarů a sladoven.

Lidé z Chebska, Sokolovska a Trutnovska nemohou ode dneška okres opustit, obyvatelé jiných regionů tam nemohou vstoupit. Výjimky platí pro školáky nebo lidi, kteří dojíždějí do práce, na úřad či za lékařem. Obyvatelé těchto tří okresů musejí také na veřejnosti nosit respirátory FFP2 nebo přinejmenším chirurgickou roušku. Dnes sem dorazily roušky ze státních rezerv určené jsou pro sociálně slabé. Vláda dnes také schválila dodání 46.000 respirátorů pro učitele i nepedagogické zaměstnance škol v těchto okresech.

Chebsko, Sokolovsko a Trutnovsko jsou nyní epidemií nejvíce postižené, pacienti s covidem-19 jsou z tamních nemocnic převáženi do jiných částí ČR. Starostové, senátoři, poslanec i hejtman Karlovarského kraje znovu vyzvali ministra Blatného, aby dojednal nabízenou pomoc v nemocnicích v blízkém Německu. Ministerstvo uvedlo, že ČR začne oslovovat okolní státy s žádostí o pomoc s pacienty s covidem-19 při zaplnění 90 procent celkové rezervy lůžek.

Počet hospitalizovaných s koronavirem ve čtvrtek v Česku proti minulému týdnu klesl zhruba o 200 na 5771 pacientů, ve vážném stavu je 1075 z nich. Statistiky na webu ministerstva zdravotnictví ale nezahrnují pacienty, kteří už nevykazují příznaky covidu-19, nemocnice se ale o ně dál musejí starat. Ve čtvrtek přibylo v Česku 8916 potvrzených případů nákazy, zhruba o 800 víc než před týdnem. Nemocných je aktuálně víc než 100.000 lidí, počet úmrtí od začátku epidemie přesáhl 17.900.

Německo s účinností od neděle bude považovat Česko za oblast s výskytem nebezpečných mutací koronaviru, na pomezí se tak vrátí stálé hraniční kontroly. Do Saska budou moci dojíždět jen pendleři pracující ve zdravotnictví, pečovatelství a v zemědělství, testování pro ně bude povinné každý den. České dráhy proto o víkendu přeruší provoz vlaků mezi ČR a Německem včetně regionálních spojů do Bavorska a Saska.

Utlumit šíření epidemie by mohlo očkování, zdravotníci od 27. prosince zatím aplikovali 421.000 dávek vakcíny, potřebnou druhou dávku dostalo 143.659 lidí. Podle statistiky ministerstva se ve čtvrtek začalo očkovat vakcínou AstraZeneca, jejíž distribuce začala v pondělí. Druhou dávku vakcíny dnes dostal prezident Zeman.