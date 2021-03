Babiš chce ve středu jednat s opozicí o prodloužení stavu nouze

Hořovice (Berounsko) - Premiér Andrej Babiš (ANO) chce pozvat opozici na jednání o prodloužení nouzového stavu, mělo by se konat ve středu. Babiš to dnes řekl při návštěvě hořovické nemocnice. Jak dlouho by měl stav nouze ještě trvat, nechtěl říci. Podle premiéra o tom musí rozhodnout vláda. Nynější stav nouze končí 28. března, menšinová vláda ANO a ČSSD zatím nemá v dolní komoře pro jeho pokračování dojednanou podporu.

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) v neděli uvedl, že je ve vládě shoda na prodloužení nouzového stavu minimálně o 14 dní. Podle vicepremiérky a ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) se kabinet předběžně domluvil, že požádá poslance o prodloužení o celých 30 dní.

"Já jsem opakovaně říkal ministrům, aby se k tomu nevyjadřovali. Máme se k tomu vyjádřit, až to projedná vláda a až vláda najde jednotnou pozici," řekl k tomu Babiš. Kabinet se má záležitostí zabývat dnes a ve středu chce premiér spolu s ministrem zdravotnictví Janem Blatným (za ANO) přesvědčovat o potřebnosti prodloužení tohoto stavu opozici.

Prodloužení nouzového stavu navrhuje Blatný kvůli tomu, že chce udržet přísné protiepidemické restrikce včetně zákazu cestování mezi okresy i o velikonočních dnech, tedy nejméně do prvního dubnového pondělí.