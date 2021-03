Babiš chce pro maturanty úřední maturitu, školy nesouhlasí

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) chce pro letošní maturanty takzvanou úřední maturitu. Nemuseli by tak podle něj skládat klasickou maturitní zkoušku a na maturitním vysvědčení by mohli mít známky podle průměru za celé své studium střední školy. Premiér to řekl v rozhovoru pro Mladou frontu Dnes, informoval server iDNES.cz. Mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová ČTK řekla, že úřad jedná se zástupci škol o dalších možných úpravách maturit, jejich termínů nebo obsahu. Rozhodnout podle ní chce do konce příštího týdne. Zástupci středních škol se záměrem premiéra Babiše nesouhlasí.

"Chci navrhnout udělení úřední maturitní zkoušky všem studentům ze všech typů středních škol. A to i v rámci vzdělávání dospělých, kteří si dodělávají středoškolské vzdělání," uvedl Babiš. "(Znamená) To, že z maturitních předmětů by se výsledná známka udělila na základě průměru za všechny roky studia," řekl.

Studenti, kteří by udělení úřední maturity odmítli, nebo by nesouhlasili s výslednou známkou, by si podle premiéra mohli udělat klasickou maturitní zkoušku v podobě, v jaké ji pro letošní školní rok připravilo ministerstvo školství. Podle dosavadních informací úřadu se na jaře podobně jako loni zruší slohy z češtiny a cizích jazyků. U didaktických testů se prodlouží čas a ústní zkoušky zůstanou. Praktické zkoušky budou moct ředitelé škol nahradit jinou formou, případně je posunout na léto, stejně jako praktickou výuku, která se nyní kvůli epidemii nemůže ve školách konat.

Po jednání vlády Babiš uvedl, že o svém plánu dnes hovořil s ministrem školství Robertem Plagou (za ANO). "Myslím, že i pan Plaga uznal, že je nová situace, návrat (do škol) 1. března se nekoná, nějaký další termín není znám," řekl premiér novinářům. Změny, které Plaga provedl ohledně závěrečných zkoušek, pokládá za nedostatečné. "Já jsem s ním dlouhodobě v rozporu," řekl Babiš. Studenti si podle něj možnost úřední maturity zaslouží. "Vnímám tu obrovskou psychickou zátěž a frustraci hlavně studentů na zdravotnických školách," dodal.

Podle Lednové ministerstvo školství kontinuálně zohledňuje aktuální vývoj epidemie a jedná se zástupci škol. "Proto i nyní reagujeme na nový vývoj a intenzivně se zabýváme i možnými úpravami maturitní zkoušky. Ve hře jsou například posuny termínů či úpravy obsahu, a to tak, aby byla zohledněna jak složitá situace studentů, tak zachována odbornost a význam maturitní zkoušky jako takové, včetně srovnatelné úrovně," řekla. Úřad podle ní chce o dalších možných úpravách rozhodnout do konce příštího týdne.

Premiér podle iDNES.cz uvedl, že dostal stovky e-mailů od studentů a přesvědčily ho hlavně příběhy žáků ze zdravotnických oborů, kteří kvůli epidemii vypomáhali v nemocnicích či domovech seniorů. Situaci těchto studentů označil Babiš za velmi obtížnou. Podotkl, že středoškoláci v aktuálním školním roce strávili na prezenční výuce k 1. březnu jen 26 dní. Až 20 procent studentů se podle něj přitom do výuky na dálku nezapojilo plnohodnotně.

Babiš také poukázal na to, že na Slovensku měli maturanti úřední maturitu už loni. "Na Slovensku si o úřední maturitu požádalo 99 procent studentů, jen jedno procento se s výslednou známkou nespokojilo," řekl. Velký zájem o úřední maturitu se podle něj dá očekávat i v ČR.

Zástupci škol nesouhlasí s návrhem premiéra na úřední maturity

Zástupci středních škol nesouhlasí se záměrem premiéra Babiše prosadit pro letošní maturanty takzvanou úřední maturitu. Podle ředitelů, které oslovila ČTK, věděli studenti o zkouškách s dostatečným předstihem a měli by se na ně zvládnout připravit i při výuce na dálku. Dosavadní úpravy maturit, jak je v lednu oznámil ministr školství Robert Plaga (za ANO), považují ředitelé za dostatečné. S ohledem na nepříznivý vývoj epidemie covidu-19 by se podle nich mohlo nyní případně diskutovat o posunutí termínu zkoušek, nebo o redukci didaktických testů.

Podle předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renaty Schejbalové učitelé chápou, že maturanti mají letos k přípravě složitější podmínky než obvykle. "Určitě na to budeme při maturitách přihlížet, ale myslím si, že je to vstup do dospělosti a že by tu maturitu (studenti) měli zvládnout," řekla. Rozhodnutí o úřední maturitě by podle ní mohlo maturanty do budoucna znevýhodnit na trhu práce. Podobně se vyjádřil i předseda Unie školských asociací CZESHA Jiří Zajíček a ředitel Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia Radko Sáblík, který se podílel na přípravě Strategie vzdělávání 2030+.

Podle Schejbalové mohou být se zkouškami problémy u oborů, kde mají studenti na základě praktické výuky skládat praktické zkoušky. Zajíček a Sáblík ale doplnili, že ředitelé mohli v souvislosti s výukou na dálku rozhodnout o úpravě formy či obsahu praktické zkoušky. Také podle nich proto teď není namístě přicházet s návrhem úřední maturity.

"Zásadně s tím v tuto chvíli nesouhlasím," uvedl Zajíček. Zdůraznil, že od ledna, kdy ministerstvo školství oznámilo úpravy v maturitách, se kterými se nyní počítá, se ve školství nic zásadního nezměnilo. "Už na začátku roku byli všichni na výuce na dálku a nevědělo se, kdy se obnoví prezenční výuka," řekl. Jediná změna je podle něj nyní ve zhoršení epidemie. Podotkl, že zároveň se ale začali očkovat učitelé a testovat lidé ve firmách. Věří proto, že se situace začne zase zlepšovat a nebude nutné zkoušky rušit.

"Jít cestou administrativní maturity s tím, že kdo bude chtít, tak si ji složí, to je naprosto nesystémové opatření," řekl. Podle něj by se o úředních maturitách mělo diskutovat až případně v létě, pokud by do té doby nebylo možné zkoušky konat. I potom by se ale mělo zajistit, aby všichni získali maturitu stejným způsobem, dodal.

Podobně se vyjádřil i Sáblík. Podle něj mohou studenti svou přípravu na zkoušky konzultovat s učiteli a mají k dispozici i mnoho studijních materiálů. "Jde o dospělé lidi, kteří se už mají umět učit i sami," řekl. Pokud by to epidemická situace vyžadovala, uměl by si představit, že by se nekonaly maturitní testy, ale jen ústní zkoušky. K jejich rušení ale teď nevidí důvod. Termíny zkoušek by neměnil, aby to nenarušilo přípravy studentů na přijímací zkoušky na vysoké školy. Naopak Zajíček řekl, že by se termíny mohly posunout.

Podle údajů Cermatu se k jarnímu termínu maturit přihlásilo poprvé 72.751 studentů. Státní maturitní testy se mají konat od 3. do 7. května, školní maturity od 16. května. Praktické maturity začínají podle vyhlášky ministerstva od 1. dubna. Podle dosavadních informací úřadu se podobně jako loni zruší slohy z češtiny a cizích jazyků. U didaktických testů se prodlouží čas a ústní zkoušky zůstanou. Praktické zkoušky budou moct ředitelé případně posunout na léto, stejně jako praktickou výuku, která se nyní kvůli epidemii nemůže ve školách konat.