Babiš chce pozvat Zelenského a Hončaruka do Prahy

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) chce pozvat ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a premiéra Oleksije Hončaruka do Prahy. V Česku by se mohli setkat s představiteli zemí visegrádské skupiny (V4), které nyní Česko předsedá. Babiš to řekl novinářům před odletem na návštěvu Kyjeva. Cíl cesty je podle premiéra podnikatelský, nechce řešit politiku. Teritoriální integritu, suverenitu a jednotu Ukrajiny nicméně Česko podporuje, řekl Babiš.

"Uvidíme, jestli pan prezident nebo pan premiér budou mít chuť to naše pozvání akceptovat," řekl Babiš. Připomněl, že ze zemí V4, kam patří spolu s Českem i Slovensko, Maďarsko a Polsko, jsou vztahy Ukrajiny "delikátní" s Maďarskem. "Je tam co diskutovat," doplnil.

Podle Babiše má návštěva hlavně ekonomický cíl, s premiérem a ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem (za ANO) do Kyjeva letí zhruba 90 zástupců podnikatelů. "Budeme hlavně mluvit o naší ekonomické spolupráci," řekl Babiš. Podle něj má Ukrajina velký potenciál pro český export, i když zahraniční obchod mezi oběma zeměmi je už nyní pro Česko v přebytku.

Havlíček upřesnil, že český vývoz na Ukrajinu má hodnotu zhruba 1,3 miliardy eur (33,3 miliardy Kč), dovoz opačným směrem asi jednu miliardu eur. Vzájemný obchod v posledních třech letech roste díky zavedení zóny volného obchodu mezi Evropskou unií a Ukrajinou. Investici nebo kancelář má podle Havlíčka na Ukrajině 200 až 220 českých firem.

K ruské anexi ukrajinského Krymu a působení proruských separatistů na východě Ukrajiny Babiš řekl, že Česko zastává pozici EU. Unie na Rusko uvalila sankce. Zásadní bude podle Babiše schůzka 9. prosince, na které se setká Zelenský s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, německou kancléřkou Angelou Merkelovou a ruským prezidentem Vladimirem Putinem. "Pro celou Evropu by bylo důležité, kdyby toto jednání dospělo k nějakým konkrétnějším výsledkům a pomohlo by najít politické řešení a normalizovat vztahy mezi Ukrajinou a Ruskem," řekl Babiš.

Babiš by rád s nynější politickou reprezentací Ukrajiny navázal dlouhodobější vztahy, řekl. Že doprovodí Havlíčka při návštěvě Ukrajiny, se domluvil se Zelenským v září při setkání na okraj všeobecné rozpravy Valného shromáždění OSN, uvedl. Nepovažuje za komplikaci, že oslav státního svátku 28. října na Pražském hradě se účastnili prokremelští krymští Tataři. "Já si buduju svoje vztahy a vztahy někoho jiného by v tom neměly hrát roli," řekl.