Babiš chce ostravské hutě za korunu. Populismus, míní analytici

Ilustrační foto - Pohled do válcovny společnosti ArcelorMittal Ostrava. ČTK/Sznapka Petr

Praha/Ostrava - Stát chce koupit podnik ArcelorMittal Ostrava (AMO) za korunu. Premiér Andrej Babiš (ANO) to uvedl v dnešním vydání Hospodářských novin (HN) Babiš řekl, že se zástupci ArcelorMittalu o koupi jedná. Britská firma Liberty House, která plánuje hutě koupit, není podle premiéra transparentní. Oslovení analytici Babišův nápad označili za populismus, odbory uvedly, že by převzetí hutí státem pravděpodobně přivítaly. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) dnes ČTK řekl, že s odboráři AMO bude jednat ve středu.

Skupina ArcelorMittal musí ostravský podnik a další evropské hutě prodat, aby mohla koupit největší evropskou ocelárnu Ilva v Itálii. Evropská komise už dříve sdělila, že Liberty House je vhodným zájemcem o ostravské hutě a může je převzít. "Jak jsme již oznámili, Liberty Steel chce od společnosti ArcelorMittal odkoupit všechna aktiva napříč Evropou, která jsou zahrnuta v dohodě. Rozšíření našich kapacit v Evropě je zároveň součástí naší dlouhodobé strategie," uvedla dnes Liberty.

Podle premiéra není Liberty House, patřící do globální skupiny GFG (Gupta Family Group) Alliance britského podnikatele s indickými kořeny Sanjeeva Gupty, důvěryhodná. "Nelíbí se mi, je to netransparentní firma, je tam plno divných věcí. Chová se nestandardně, nechová se jako investor, když například neřeší energetiku, kterou v minulosti outsourcovali," řekl premiér HN. Nevyloučil trojstrannou smlouvu mezi Liberty House, státem a odboráři na fungování ostravského podniku.

Analytici se k nápadu koupit AMO za korunu staví rezervovaně. Mimo jiné připomínají, že ostravská huť je dlouhodobě zisková, v roce 2017 dosáhla čistého zisku 3,2 miliardy korun. Babiš podle HN na otázku, proč nabízí jen jednu korunu za ziskovou firmu, neodpověděl.

"Ostravský hutní podnik ArcelorMittal má výrazně vyšší hodnotu, než je jedna koruna. Současný vlastník by musel být padlý na hlavu, aby na takovýto obchod přistoupil,"" řekl hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček. "Jedná se čistě o populistický výstřel do tmy. Když už něco takového vůbec dovolují naše zákony, zákony EU to nedovolují," dodal hlavní ekonom investiční skupiny Natland Petr Bartoň.

Odboráři AMO se zástupci Liberty řeší dohodu o budoucnosti huti, která se zabývá zaměstnaností, investicemi i obchodní strategií. Momentálně s organizací IndustriALL Europe (evropská federace zastupující zaměstnance ve zpracovatelském, hornickém a energetickém sektoru) pracují na nadnárodní dohodě mezi všemi firmami, které ArcelorMittal Liberty prodává. "Každopádně nemáme pořád zmapováno, jakým způsobem bude tato akvizice financována. Z toho máme největší obavu, že to pro nás bude likvidační a že skončíme," uvedl dnes předseda Základní organizace OS KOVO ArcelorMittal Petr Slanina.

ArcelorMittal Ostrava patří do skupiny ArcelorMittal indického miliardáře Lakšmího Mittala. Vyrábí ocel pro stavebnictví a strojírenství, je největším výrobcem silničních svodidel a trubek v Česku. Kromě českého trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí. Podnik má 6500 zaměstnanců.