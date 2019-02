Washington - Premiér Andrej Babiš (ANO) chce za dva týdny při návštěvě Spojených států mluvit s americkým prezidentem Donaldem Trumpem o ekonomických vztazích Česka s USA, o NATO i o postoji USA k Evropské unii v obchodu. Dnes to řekl novinářům na konferenci k výstavbě nových jaderných bloků v Česku. Svou cestu do Washingotnu nechtěl se stavbou jaderných bloků spojovat. Mezi zájemci o stavbu reaktorů v Česku je i americká společnost Westinghouse. Bílý dům potvrdil Babišovu návštěvu. Prezident USA Trump s chotí uvítají manžele Babišovy při návštěvě Washingtonu 7. března, uvedl v prohlášení.

Babiš uvedl, že se do Bílého domu těší. "Musím se na to dobře připravit, protože je to pro Českou republiku velice důležitá schůzka. Bude tam určitě strašně moc témat, které bych chtěl s panem prezidentem probrat. Nejenom naše vztahy ekonomické nebo v rámci NATO, ale je to i o vztazích s Evropskou unií," řekl Babiš.

Trump v minulosti několikrát mluvil o možnosti uvalení cel na evropské automobily, Evropská unie proti tomu protestovala. Babiš dnes řekl, že by chtěl tyto věci od Trumpa slyšet přímo, protože někdy je odkázaný pouze na zprostředkované informace od Evropské komise, která v této záležitosti za EU vyjednává.

Český premiér také očekává, že bude s americkým prezidentem jednat o problémech zahraniční politiky. Zmínil v této souvislosti globální dohodu o ochraně klimatu, od níž Spojené státy odstoupily, nebo dohodu o řešení íránského jaderného programu. USA dohodu s Teheránem vypověděly a tlačí na EU, aby učinila totéž, evropské země ale zatím takový krok učinit nechtějí.

Babiš uvedl, že se o jeho návštěvě v Bílém domě začalo mluvit loni v březnu, když Česko navštívil tehdejší předseda Sněmovny reprezentantů Paul Ryan. Návštěva se podle něj letos uskuteční díky tomu, že si Česko připomíná 30 let od sametové revoluce a 20 let od vstupu do NATO.

Premiér naopak odmítl spojování cesty do USA s dostavbou jaderných bloků v Česku. Podotkl nicméně, že o možnostech amerického zapojení do jaderného tendru mluvil loni při návštěvě Česka ministr energetiky USA Rick Perry.

Babiš připomněl, že se s Trumpem krátce setkal loni na summitu NATO nebo na mezinárodní konferenci v Paříži u příležitosti stého výročí konce první světové války. Při obou příležitostech ale spolu pouze prohodili několik slov, návštěva v Bílém domě bude první příležitost k delšímu rozhovoru. "Ale pan prezident Trump vždycky mluví o České republice, o našich lidech jako o great people (skvělých lidech), má pozitivní vztah k naší zemi," řekl Babiš. Trumpova první manželka Ivana se narodila v Československu.

Bílý dům potvrdil březnovou schůzku Trumpa s Babišem

Úřad prezidenta Spojených států potvrdil nadcházející návštěvu předsedy české vlády Andreje Babiše ve Washingtonu. "Prezident Donald Trump a první dáma Melania Trumpová uvítají premiéra Andreje Babiše a paní Moniku Babišovou z České republiky při jejich první oficiální návštěvě Bílého domu 7. března," uvedl Bílý dům v prohlášení, zveřejněném ve středu místního času na internetové stránce.

Prezident USA a předseda české vlády budou podle dokumentu jednat o posílení dvoustranných vztahů, o potřebě společně čelit globálním výzvám, včetně problémů kybernetické a energetické bezpečnosti, a o vzájemném obchodu. Prohlášení připomnělo, že Babišova návštěva se uskuteční u příležitosti 30. výročí "sametové revoluce" a 20. výročí členství ČR v Severoatlantické alianci.

O pozvání českého premiéra do Bílého domu informoval Babiše ve středu americký velvyslanec v Česku Stephen King. Podle Babiše je pozvání vyvrcholením vztahů mezi Českou republikou a USA, ministerstvo zahraničí to označilo za úspěch české diplomacie s tím, že o agendě bude ve Washingtonu při své nynější návštěvě jednat šéf diplomacie Tomáš Petříček. "Jde o úspěch české diplomacie, který jen podtrhuje výbornou úroveň česko-amerických vztahů," dodalo ministerstvo.

Český velvyslanec Hynek Kmoníček v rozhovoru s Českou televizí uvedl, že americká diplomacie si uvědomuje, že v multipolárním světě jsou Spojené státy tím, kdo o vliv ve střední a východní Evropě soutěží.

"Myslím, že někdy okolo případu hackera Nikulina a konče případem Huawei bylo jasné, že Česká republika je v této chvíli natolik zajímavým partnerem a natolik ekonomicky úspěšným, že si opět po šesti sedmi letech zaslouží výrazně vyšší úroveň americké pozornosti," řekl Kmoníček. Čínskou společnost Huawei považují USA za bezpečnostní riziko, český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) zastává stejný postoj, a Jevgenije Nikulina loni na jaře Česko i přes odpor Ruska vydalo do USA.

Amerika se podle Kmoníčka očividně rozhodla udržovat vztahy způsobem, který označil jako modus Rakousko. Ve středu přijal Trump v Bílém domě rakouského kancléře Sebastian Kurz. "S rakouským prezidentem se prezident Trump sejde, až pojede do Rakouska. Čili nám začínalo být jasné, že asi budeme ve stejném způsobu vypořádání všech platných pozvání," dodal. Oficiálně Bílý dům zatím Trumpovu cestu do Rakouska neoznámil.

O pozvání do Bílého domu dlouhodobě usiloval český prezident Miloš Zeman. Po zvolení Trumpa, kterého Zeman podporoval, Hrad uvedl, že český prezident dostal pozvání na schůzku s novým americkým prezidentem na jaro 2017, setkání se ale dosud neuskutečnilo. Sám Zeman nyní schůzku považuje za nepravděpodobnou.