Babiš chce debatu o úřední maturitě studentů s potížemi při výuce

Praha - Letošní maturita by mohla být kvůli epidemii koronaviru klasická pro studenty mířící na vysokou školu, lehčí zejména pro studenty bez zájmu o vysokoškolské studium a úřední pro ty, kteří doloží problémy v distanční výuce, uvedl dnes premiér Andrej Babiš (ANO) ve videu zveřejněném na twitteru. Tři typy maturit jmenoval jako základ k debatě o podobě letošních maturitních zkoušek. O maturitách bude premiér ve středu jednat s ministrem školství Robertem Plagou (za ANO), který s Babišovým návrhem na úřední maturity nesouhlasí.

Podle Babiše je epidemie koronaviru výjimečná situace a úřední maturita se známkami podle průměru za celé studium bude jednorázovou záležitostí. Úřední maturitu by si mohli studenti vybrat dobrovolně, uvedl premiér. "Pouze pro ty studenty, kteří doloží, že neměli možnost se plnohodnotně účastnit výuky na dálku, a rozhoduje o tom učitel nebo ředitel školy," popsal Babiš, pro koho by mohla být úřední maturita určená.

S nápadem, že by letos maturanti mohli takzvanou úřední maturitu získat, přišel premiér minulý týden. V jiném videu zveřejněném dnes na twitteru argumentoval více než 1500 e-maily od studentů, z nichž ještě více než polovinu nečetl. Někteří studenti podle něj v epidemii pomáhali v nemocnicích nebo domovech pro seniory a měl by se hledat způsob, jak jim ulehčit.

Plaga v pondělí oznámil, že ve spolupráci se zástupci škol dokončuje další úpravy maturitních zkoušek pro tento rok, které by měly zohlednit právě zejména situaci studentů pracujících kvůli epidemii v nemocnicích a sociálních službách. Maturitní zkouška je podle ministra školství nezbytným požadavkem pro výkon řady profesí a její plošné nahrazení úředním aktem na základě studijních výsledků by znamenalo bezdůvodnou devalvaci vzdělávání, oznámila ministrova mluvčí Aneta Lednová. Proti úředním maturitám se postavil také Svaz průmyslu a dopravy ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Česká konference rektorů.

V dalším dnešním videu Babiš poukázal na to, že na Slovensku loni střední školy dávaly maturitní známky podle průměru za dobu studia a ze 41.000 studentů jen 392 požádalo o ústní zkoušku. České vysoké školy přitom se slovenskou úřední maturitou přijaly víc než 3500 studentů. "Já se jenom ptám. Když to našim vysokým školám, rektorům, nevadilo u Slováků, proč to vadí u našich českých studentů," dodal. V Británii maturity loni i letos zrušili a známky určí učitel podle dané metodiky, argumentoval premiér v dalším videu. Není podle něj pravda, že by úřední maturita devalvovala vzdělání.