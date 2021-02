Babiš chce, aby se další lidé mohli hlásit na očkování od března

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) navrhne, aby se od března otevřela registrace a rezervace na očkování proti covidu-19 pro lidi starší 60 let. Debatovat se o tom má podle něho příští týden. V současné době se očkují jen zdravotníci, senioři nad 80 let a klienti a zaměstnanci v domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem.

"Budu navrhovat, abychom otevřeli další registrace od 1. března pro věkové kategorie 60 plus. Ale zároveň přednost musí mít pacienti, kteří mají vícero nemocí," řekl Babiš ve svém dnešním pořadu Čau lidi. Zdůraznil, že nejde o schválenou strategii. "Klinická skupina o tom bude rozhodovat příští týden," dodal ministerský předseda.

V Česku se očkuje proti koronaviru od 27. prosince. Původně mělo být očkování prioritní skupiny hotovo do konce února. Potom se mluvilo o polovině nebo o konci března. Babiš dnes uvedl, že dosud vakcínu dostalo 346.439 lidí, z nich 91.059 také druhou dávkou. Naočkováno bylo podle něho 98.985 seniorů starších 80 let. Počátkem loňského roku Český statistický úřad evidoval v zemi 441.100 občanů nad 80 let. Se zájmem o vakcínu se po otevření registrací v této věkové skupině registrovalo asi 200.000 lidí.

Registrace pro všechny ostatní zájemce o očkování měla být původně otevřena od února. Ministerstvo zdravotnictví od toho ale ustoupilo i kvůli nedostatku vakcíny. Proto nyní chce další skupiny přidávat postupně. Podle Českého statistického úřadu žilo v České republice ke konci roku 2019 celkem 1,691 milionu seniorů mezi 65 a 80 lety.