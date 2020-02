Babiš: Cestování do Prahy mají zlepšit delší vlaky a nástupiště

Benešov - Cestování příměstskými vlaky v okolí Prahy by mělo usnadnit prodloužení souprav a nástupišť. Zvýší se tím kapacita přepravy, řekl po dnešní cestě vlakem z Prahy do Benešova premiér Andrej Babiš (ANO). Podle ministra průmyslu a dopravy Karla Havlíčka (za ANO), který premiéra při návštěvě středních Čech doprovází, jde o střednědobý plán.

Do Prahy denně dojíždějí desítky tisíc lidí například z Říčan, Kralup nad Vltavou, ale taky z Lysé nad Labem nebo Milovic. Tam, kde je to možné, jezdí ve špičkách zdvojené soupravy. Zahuštění dopravy však pomalu naráží na kapacitu infrastruktury. "To řešení je, že prodloužíme nádraží a že budeme dělat delší vlaky," uvedl Babiš.

Podle Havlíčka jezdí nyní příměstskými vlaky v okolí metropole 130.000 pasažérů, což je třetina všech příměstských pasažérů v celé republice. V krátké době by se toto číslo mohlo zvednout na 160.000 díky převedení souprav z Moravskoslezského kraje nebo pořízení repasovaných patrových vlaků. To je podle Havlíčka rychlé řešení, tím elegantnějším je nákup delších souprav, který se ale neobejde bez prodloužení nástupišť na 200 až 220 metrů. Dnes splňují tyto parametry jen pražské hlavní nádraží a nádraží Praha-střed. Je proto potřeba domluvit se se Správou železnic a podobně jako v ostatních evropských městech prodlužovat nástupiště, uvedl Havlíček.

Upozornil na to, že pořízení delších souprav není jednoduché, protože nákup nových vlaků je dnes v Evropě otázkou čtyř až pěti let. "Nicméně do toho pětiletého horizontu je to realizovatelné," dodal ministr.