Praha - Čeští soudci jsou podle premiéra Andreje Babiše (ANO) nezávislí, schůzky kancléře prezidenta Vratislava Mynáře se soudci premiér nepovažuje za nátlak. Je věcí prezidenta Miloše Zemana, jak si vyřeší své okolí. Premiér to řekl novinářům na pracovní návštěvě Indie. Kontakty Hradu se soudci se bude zabývat sněmovní podvýbor.

"Soudci jsou nezávislí a já jsem v životě neměl žádnou schůzku se žádným soudcem. Je to samozřejmě záležitost pana prezidenta, jak si vyřeší své okolí," řekl Babiš. Nemyslí si, že by soudci byli pod nátlakem. "Myslím, že na soudce nemá nikdo vliv, že rozhodují podle vlastního uvážení, jsou nezávislí a hlavně, že rozhodují spravedlivě, to je důležité," dodal.

Týdeník Respekt minulý týden uvedl, že Mynář opakovaně kontaktoval soudce různých soudů. S ústavním soudcem Vojtěchem Šimíčkem probíral služební zákon, který prezident kritizoval, a případ Lesní správy Lány. Dopis s otázkou ve věci Plzeňské teplárenské pak adresoval bývalému předsedovi Nejvyššího správního soudu Josefu Baxovi. Ten skutečnost, že mu Mynář dotaz poslal, označil za zvláštní.

Kancléř se údajně snažil kontaktovat také ústavního soudce Jana Filipa v záležitosti zákona o střetu zájmu, takzvaného lex Babiš. Mynář loni volal také předsedovi Městského soudu v Praze Liboru Vávrovi, aby se ho zeptal na rozhodnutí o vydání ruského hackera Jevgenije Nikulina do USA. Mynář reagoval, že na schůzky se soudci chodil s vědomím prezidenta Zemana a odmítl, že by se je pokoušel ovlivnit.

Bývalý předseda Nejvyššího správního soudu Baxa ve čtvrtek v rozhovoru pro Deník N uvedl, že mu Hrad dával opakovaně najevo, jak má jeho soud rozhodnout v některých kauzách. Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček reagoval tak, že když si Baxa přisuzuje právo dávat doporučení prezidentovi, nemůže totéž právo hlavě státu upírat. Zeman ve čtvrtek večer v televizi Barrandov řekl, že doporučení soudcům nejsou jejich ovlivňováním, ale vyjádřením názoru.

Podezřeními kolem údajného ovlivňovaní soudců Hradem se budou zabývat členové sněmovního podvýboru pro justici. Předseda Pavel Blažek (ODS) svolal schůzi na středu večer "s ohledem na závažná vyjádření některých představitelů justice". Na jednání Blažek pozval Baxu, Šimíčka a Mynáře, aby se k věci mohli vyjádřit.

Očekává se, že část poslanců se bude snažit o prosazení diskuse o záležitosti na sněmovní plénum, jehož schůze začíná v úterý odpoledne. Mluví se také o svolání mimořádného jednání ústavně-právního výboru, což prosazují Piráti.

Kontakty Hradu se soudci se bude zabývat sněmovní podvýbor

Podezřeními kolem údajného ovlivňovaní soudců Hradem se budou zabývat členové sněmovního podvýboru pro justici. Předseda Pavel Blažek (ODS) svolal schůzi na středu večer "s ohledem na závažná vyjádření některých představitelů justice". Občanští demokraté o tom informovali v dnešní tiskové zprávě.

Na jednání Blažek pozval bývalého předsedu Nejvyššího správního soudu Josefa Baxu, ústavního soudce Vojtěcha Šimíčka a hradního kancléře Vratislava Mynáře, aby se k věci mohli vyjádřit. "Doufám, že tímto přispějeme k vyjasnění situace a k tomu, aby mohlo být Sněmovnou či jejími orgány přijato k celé záležitosti relevantní stanovisko," uvedl Blažek.

Schůze podvýborů jsou neveřejné. Jednací řád dolní komory ale dává členům možnost rozhodnout o jejich otevření.

O tom, že kancléř Mynář opakovaně kontaktoval soudce ve věcech, které se týkají Hradu a prezidenta, psal minulý týden Respekt. Baxa ve čtvrtek v rozhovoru pro Deník N uvedl, že mu Hrad dával opakovaně najevo, jak má jeho soud rozhodnout v některých kauzách.

Prezident Miloš Zeman nesouhlasí s tím, že by postup Hradu byl ovlivňováním soudců. Doporučení jsou podle něho vyjádřením názoru. Soudci by podle prezidenta neměli žít v izolaci od lidí. Zeman ve čtvrtek v televizi Barrandov také řekl, že Mynář jednal se soudci z jeho pověření.

Očekává se, že část poslanců se bude snažit o prosazení diskuse o záležitosti na sněmovní plénum, jehož schůze začíná v úterý odpoledne. Mluví se také o svolání mimořádného jednání ústavně-právního výboru, prosazují je Piráti. "Nezávislost soudců musíme důsledně a kategoricky bránit, protože bez nezávislých soudců nejsou ani práva občanů. Je nutné, aby se politici konečně naučili respektovat nezávislost soudců a nežádali po nich konkrétní rozhodnutí," uvedl již ve čtvrtek předseda pirátského klubu a místopředseda výboru Jakub Michálek.