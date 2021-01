Babiš: Česko dosud obdrželo 372.765 dávek vakcíny proti covidu-19

Praha - Česko do dnešního dne obdrželo celkem 372.765 dávek vakcíny proti covidu-19, naprostou většinu od společností Pfizer/BioNTech. V dnešním videu na sociálních sítích to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). První dávku podle něj dostalo 77.214 lidí starších 80 let. Registraci k očkování provedlo přes 200.000 lidí této věkové kategorie, tedy téměř polovina.

Od firem Pfizer/BioNTech dosud Česko dostalo 352.365 dávek vakcíny, od Moderny pak 20.400, z toho 12.000 dorazilo dnes. Za první čtvrtletí by podle Babiše měla ČR obdržet zhruba 1,7 milionu dávek, ve druhém pak až 8,4 milionu.

Očkování proti covidu-19 v Česku začalo na konci prosince, vakcínu dostávají zatím především zdravotníci a lidé ve věku nad 80 let. Zdravotníci dosud podle dnešního vyjádření Babiše aplikovali 266.631 dávek vakcíny. Obě dávky vakcíny dostalo zatím 36.251 lidí.

Babiš dnes znovu zmínil to, že ministerstvo zdravotnictví "velice nešťastně" komunikovalo informace o přerušení očkování proti covidu-19. "K žádnému zastavení očkování nedošlo," řekl. "Samozřejmě je potřeba, aby ta komunikace ze strany ministerstva zdravotnictví byla lepší a jasná," dodal.

Premiér ale dnes popřel informace pořadu Otázky Václava Moravce České televize (ČT), že by do 14 dnů měl Jan Blatný (za ANO) odejít z pozice ministra zdravotnictví. Ve hře podle ČT mimo jiné je, že by resort převzal právě Babiš a výkonným ministrem by byl současný poradce předsedy vlády a bývalý šéf ministerstva Roman Prymula. Na dotaz ČTK premiér uvedl, že na spekulace pořadu nehodlá reagovat. Serveru Seznam Zprávy posléze sdělil, že o výměně ministra neuvažuje.