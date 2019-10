Babiš: Češi by se měli naučit být patrioty

Praha - Češi by se měli naučit být podle vzoru jiných států pravými patrioty, řekl dnes na konferenci 30 let růstu premiér Andrej Babiš (ANO). Česko je podle něj skutečně zemí pro budoucnost, jak se nyní snaží propagovat vláda, a vrací se nazpět do první republiky, kdy lidé měli vize.

Češi by měli být podle Babiše hrdí na svůj stát, například kvůli potenciálu, který v českých občanech tkví. Jako příklad uvedl úspěšné technologické společnosti, jako je například Avast. Nyní vláda propaguje projekt ČR - Země pro budoucnost. Podle Babiše má ČR ambice stát se lídrem inovací v Evropě. Dodal, že ambicí je zařadit se po bok světově úspěšných zemí, které podporují vědu, výzkum a inovace, jako jsou Finsko, Švýcarsko nebo Finsko.

Minulá vedení českého státu vize podle Babiše neměla, což se ukazuje na nedostavěné infrastruktuře, ať už na dálnicích nebo na absenci vysokorychlostních vlaků.

Babiš už dříve uvedl, že národní inovační strategie je založena na devíti tematických pilířích od podpory prostředí, které umožní vznik nových podniků, přes podporu vzdělání a výzkumu po digitalizaci a technologický rozvoj.

Jak již dříve řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO), rozpočet na výzkum vývoj a inovace by měl posílit na 37 miliard korun, bude rekordní. Proti letošku bude o miliardu a proti minulému roku skoro o 3,5 miliardy korun vyšší.

Vláda v září schválila návrh státního rozpočtu na příští rok, počítá se schodkem 40 miliard Kč, se stejným deficitem se počítá také v letech 2021 a 2022.