Praha - Chystané centrum pro syrské sirotky není projektem českého státu ani vlády, ale soukromou iniciativou premiéra Andreje Babiše (ANO). Předseda vlády v rozhovoru pro Deník N řekl, že stát se musí řídit tak složitými pravidly, že by pro něj bylo téměř nemožné takovou akci zorganizovat. Kvůli humanitárnímu projektu pro syrské sirotky zřídí Babiš nadaci a bude oslovovat možné sponzory. O takové možnosti už mluvil mimo jiné i s americkým miliardářem a filantropem Billem Gatesem.

"Za prvé je to pouze moje iniciativa. Není to záležitost státu, hnutí ANO ani vlády. Firma Cubespace udělala na moje náklady projekt," prohlásil Babiš.

V Sýrii je pro vybudování vesničky pro opuštěné syrské děti od dvou do deseti let k dispozici pozemek o rozloze 20.000 metrů čtverečních. V areálu má postupně vyrůst školka, škola, ubytování, jídelna a sportovní areál. "Naši lidé se tam byli podívat, pozemek bude nyní zasíťován. Projekt je udělán na pět tisíc metrů, je na hlavní silnici mezi Damaškem a Bejrútem," uvedl český premiér.

Zástupci firmy Cubespace podle něj nyní mají na základě projektu a své technologie modulárních staveb spočítat náklady, v nichž bude velkou roli hrát doprava. Na úterním jednání proto požádal prezidenta syrské pobočky humanitární organizace Červený půlměsíc, aby zjistil, za jakých podmínek by centrum mohly postavit syrské stavební firmy. "My bychom si to porovnali a následně postavili," řekl Babiš.

Kvůli financování projektu založí předseda vlády nadaci, do níž vloží vlastní prostředky a také osloví sponzory z celého světa. Odhadl, že centrum bude stát řádově desítky milionů korun. "Potkal jsem se i s Billem Gatesem a mluvil jsem s ním o tom.... Nyní budu na setkání Evropy a Ligy arabských států v Egyptě. I na tomto setkání možná někoho oslovím," poznamenal Babiš.

Nebylo by podle něj efektivní, kdyby takovou iniciativu organizovaly vládní úřady. "Český stát má tohle všechno moc složité. Všechno bych musel soutěžit. Proto to dělám soukromě. Musel bych vysoutěžit i firmu Cubespace. Proto zdůrazňuji, že nejde o peníze státu, protože podle našich pravidel by bylo moc složité, téměř nemožné to zorganizovat," míní premiér.

První rok by provoz centra financovala česká strana, respektive nadace, poté syrský Červený půlměsíc.

Loni začala europoslankyně KDU-ČSL Michaela Šojdrová mluvit o projektu na přemístění 50 syrských sirotků z Řecka do Česka, Babiš ho ale označil za nesmyslný. Tvrdí, že lepší je pomáhat sirotkům přímo v jejich vlasti.