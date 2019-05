Babiš: Cena vrtulníků z USA se blíží našim představám

Brno - Cena vojenských vrtulníků, které české armádě nabízejí Spojené státy, se blíží představám české vlády. Na veletrhu obranné a bezpečnostní techniky IDET v Brně to dnes řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Požádal ale ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO), aby americkou stranu požádal o zlepšení platebních podmínek. Podle Babiše není důvod, aby Česko platilo vysokou zálohu. Konkrétní nabídka by podle Metnara měla z USA přijít do poloviny června. Na veletrhu také Babiš podpořil český zbrojní průmysl. Je podle něj škoda, že byl po listopadu 1989 omezen.

Česká republika chce z USA koupit pro armádu 12 vrtulníků. Zvažuje, zda pořídí pouze víceúčelové stroje nebo je doplní také bojovými helikoptérami. Vybírat může z víceúčelových strojů UH-1 Venom a UH-60 Black Hawk a bojového AH-1 Viper. Metnar dnes řekl, že očekává podpis smlouvy do konce roku.

"Co se týká ceny, byl jsem informován, že ta cena se blíží tomu, co bychom si přáli," řekl Babiš. Otázkou jsou podle něj platební podmínky. "Požádal jsem ministra, aby požádal americkou stranu, aby ty platební podmínky vylepšili," uvedl. V platebních podmínkách jsou podle něj určeny zálohy. "Myslím si, že by to bylo potřeba posunout, není důvod platit tak velkou zálohu," dodal Babiš.

Podle něj je potřeba, aby ministerstvo vysvětlovalo, co chce nakoupit. Řekl, že zatímco Slovensko koupilo dopravní Black Hawk, česká armáda je chce s výzbrojí a pancéřováním.

Babiš na veletrhu pochválil českou armádu a vojáky. "Máme být na co hrdi. Naši vojáci jsou skvělí, slyším to všude na světě," řekl premiér. Připomněl, že ministerstvo obrany čekají i další významné tendry, především nákup bojových vozidel pěchoty za více než 50 miliard korun. Připomněl, že Československo patřilo mezi zbrojařské velmoci a v minulosti na svém území vyrábělo mnoho unikátních vojenských zbraní a strojů jako například obrněný transportér OT-64. "Kdybychom v tom pokračovali, nemuseli jsme nyní nakupovat v zahraničí," řekl v souvislosti s pořizováním pásových bojových vozidel pěchoty.

Český obranný průmysl Babiš podpořil i při zahájení veletrhu. Podle Metnara je podpora českých zbrojařských firem jednou z priorit ministerstva obrany. Poznamenal, že od loňského roku ministerstvo podepsalo 72 smluv ve větší než 50 milionové hodnotě celkem za 25 miliard korun.

V Brně dnes začala trojice bezpečnostních veletrhů, včetně veletrhu obranné a bezpečnostní techniky IDET. Vystavovat přijelo přes 500 firem z 35 zemí. Z českých firem vystavuje například Česká zbrojovka, Omnipol, Glomex nebo Czechoslovak Group. Babiš společně s Metnarem a dalšími zástupci ministerstva obrany či armády navštívil na veletrhu několik stánků českých výrobců, armády nebo státních podniků.

Své stánky na veletrhu mají i čtyři firmy, které se účastní tendru na bojová vozidla pěchoty (BVP), a to BAE Systems, General Dynamics European Land Systems (GDELS), PSM a Rheinmetall Landsysteme. Mezinárodní firma BAE Systems vyrábí ve Švédsku vozidlo CV90, nadnárodní GDELS nabízí španělsko-rakouský projekt Ascod. Německá firma Rheinmetall Landsysteme by chtěla uspět s vozidlem Lynx a německé konsorcium PSM, tedy společný podnik společností Krauss-Maffei Wegmann a Rheinmetall Landsysteme, nabízí bojové vozidlo Puma.

Asociace: Export zbraní a vojenského materiálu z ČR loni klesl

Objem exportu zbraní a vojenského materiálu z Česka loni podle odhadu klesl zhruba ke 14 miliardám korun z 15,1 miliardy korun v roce 2017. ČTK to dnes na brněnském veletrhu IDET řekl prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu (AOBP) Jiří Hynek. Letos by export podle Hynka dál klesat neměl.

Vývoz zbraní a vojenského materiálu loni podle odhadu klesl druhým rokem po sobě. V roce 2016 dosáhl rekordních 18,2 miliardy korun, v roce 2015 to bylo 15 miliard. "V rekordním roce 2016 se prodalo několik kusů letounů L-159, což export jednoduše ovlivní. Rok 2017 také nebyl špatný, ve srovnání s tím, co se exportovalo před 15 lety, jsme téměř na desetinásobku," uvedl Hynek.

Odhad pro rok 2018 je podle Hynka ke 14 miliardám. "Neprodala se už ani jedna L-159 a nahradit letadlo něčím jiným je v tom objemu exportu téměř nemožné," uvedl. Jmenoval i další dva důvody odhadovaného poklesu loňského vývozu. Jedním z nich je podle něj to, že v Evropské unii stále není vyřešen tranzit, kdy české firmy podle něj mnohdy mají zakázky, ale není kudy zboží přepravit. Za další důvod označil nedostatek pracovních sil, kdy do výroby nepřicházejí mladí lidé. "Máme řadu výrobních podniků, kde se průměrný věk zaměstnanců dostal nad 50 let," uvedl Hynek.

Export za tento rok by se podle jeho odhadu mohl opět dostat k 15 miliardám. Klesat by neměl. Hynek si hodně slibuje od projektu letounu L-39NG. "Je to technologický skok a posune to náš letecký a obranný průmysl do kategorie VIP. Až se začne prodávat, projeví se to i na nárůstu exportu," uvedl prezident.

Dlouhodobě největším trhem jsou pro české firmy USA, jde asi o desetiprocentní podíl, zboží z Česka putuje například i do Iráku, Polska, ale třeba i do Spojených arabských emirátů. Asi 20 států podle Hynka dělá 80 procent exportu. Dlouhodobě zhruba třetinu činí vývoz pozemní techniky, třetinu letecká technika, zbylou třetinu tvoří radary, elektronika, ruční palné zbraně, střelivo či výbušniny. Dlouhodobě podle Hynka rostou technologie.