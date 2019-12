Babiš čekal, že jeho kauza bude pokračovat, abolici nechce

Brno - Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš očekával pokračování svého stíhání v dotační kauze Čapí hnízdo. V reakci na dnešní rozhodnutí nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana uvedl, že cítí úlevu vzhledem k tomu, že z případu byla vypuštěna jeho rodina. Trend je pozitivní, konstatoval v SMS zprávě zaslané ČTK. Ve vysílání rádia Impuls dodal, že odmítne případnou abolici prezidenta Miloše Zemana. Je přesvědčen o tom, ze nic protizákonného nespáchal.

"Očekával jsem, že mě jen tak nepustí. Jsem politik, vydržím to. Dobrá zpráva je, že to má sestupnou tendenci," uvedl v prohlášení poskytnutém ČTK. Připomenul, že původně údajně spáchalo trestný čin 11 lidí, pak sedm. "A teď už na tuto údajnou organizovanou trestnou činnost stačí jenom dvoučlenná skupina. Takže trend je pozitivní a doufám, že směřujeme k nule a dobře to dopadne," napsal.