Babiš čeká, že EU podpoří přístupová jednání se S. Makedonií

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) předpokládá, že by měl summit Evropské unie v březnu schválit zahájení přístupových rozhovorů se Severní Makedonií. EU musí splnit své sliby, řekl dnes v Praze po jednání se svým severomakedonským protějškem Zoranem Zaevem. Podle Zaeva nevidí jeho země alternativu ke členství v EU, zablokování přístupového procesu by rozpoutalo nacionalismus. O zahájení přístupových jednání se Severní Makedonií a Albánií se jednalo už na říjnovém summitu EU, zablokovala to však Francie.

"Jsem pozitivní, že se to v březnu musí povést," řekl Babiš. "Severní Makedonie splnila všechno, co Evropská rada i evropská komise požadovaly, hlavně celý reformní proces, dohodu o změně názvu země. Bylo referendum, změna ústavy," vyjmenoval český premiér. Nyní je podle něj na unii, aby dostála svým slovům.

Zaev připomněl, že Severní Makedonie má status kandidátské země už 15 let. Říjnové rozhodnutí Evropské rady označil za historickou chybu, kterou je nutné napravit. "Prosím nedemotivujte nás. Může to vést k dalšímu nacionalismu, radikalismu na Balkánu. To opravdu nepotřebujeme ani na Balkáně, ani Evropa to nepotřebuje," řekl.

Zahájení přístupových rozhovorů EU se Severní Makedonií a následný vstup balkánské země do společenství podpořil i Senát. Po odpoledním setkání Zaeva s předsedou horní komory Jaroslavem Kuberou (ODS) a dalšími senátory uvedl Senát na twitteru, že Česko a balkánskou zemi pojí velké přátelství.

Babiš se Zaevem jednal i o přistoupení Severní Makedonie k Severoatlantické alianci, které už ratifikovala většina členských zemí NATO. Podle českého premiéra to pomůže ke stabilitě evropského prostoru. Zároveň vidí příležitosti pro český obranný průmysl, když bude severomakedonská armáda přecházet na alianční standardy.

Premiéři připomněli i česko-makedonskou policejní spolupráci v souvislosti s migrační krizí. Čeští policisté pomáhají svým balkánským kolegům s ostrahou hranic kvůli nelegální migraci, když přes Severní Makedonii vedla jedna z hlavních migračních tras do střední Evropy. Babiš ocenil úsilí Skopje o uzavření této trasy, Zaev poděkoval za finanční i personální podporu z české strany.