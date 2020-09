Babiš: Byla chyba, že se epidemiologická komise v létě nesešla

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) označil za chybu, že se Ústřední epidemiologická komise přes léto nesešla tak, jak požadovala Sněmovna. Poslance o chystaných opatřeních proti další vlně epidemie koronaviru do začátku září neinformoval, protože údajně o tomto úkolu nevěděl. Uvedl to dnes při sněmovních interpelacích. Obvinil opozici, že zneužívá koronavirus v kampani před krajskými volbami. Komise se podle ministra Vojtěcha od května nesešla kvůli tomu, že situace kolem vývoje epidemie koronaviru byla klidná.

Babiš tak reagoval mimo jiné na poslankyni STAN Věru Kovářovou, podle níž předseda vlády nerespektuje pravidla a ohrožuje životy mnoha lidí. Poslankyně to uvedla s poukazem na to, že se premiér na rozdíl od ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO) nepodrobil karanténě po jednání s hlavní hygieničkou Jarmilou Rážovou, která byla nakažená novým koronavirem. "Nevím, o čem mluvíte. Já mám respirátor a stále ho nosím. Je to nesmysl a je to lež," prohlásil Babiš.

Premiér by měl být podle poslankyně "garant stability a jednotných pravidel, která dávají smysl". "Vy plán nemáte a z pravidel máte výjimky pro sebe. Vzdejte se laciného populismu," vyzývala Kovářová ministerského předsedu.

Babiš uvedl, že opozice kritizovala vládní opatření a volala po jejich rozvolnění a nyní požaduje opak. Aktivaci Ústředního krizového štábu chce opozice podle Babiše kvůli tomu, že v něm má své zástupce. "Nemám problém skládat účty, nikdy jsem se tomu nevyhýbal," uvedl Babiš. Za dezinformaci médií označil tvrzení, že po jeho zásahu nebyly zavedeny roušky ve školách už od začátku školního roku.

Vláda měla premiérovým prostřednictvím dodat Sněmovně do 4. září informaci "o zvolených řešeních a přípravě na možný příchod další vlny epidemie koronaviru". "Nedali jsme zprávu asi proto, že jsem o tom nevěděl," uvedl Babiš na dotaz předsedy pirátských poslanců Jakuba Michálka. Premiér uvedl, že vyčiní kolegům. Podotkl, že vláda přestala nemoc covid-19 řešit koncem května a nechala to v gesci ministra zdravotnictví.

Růst nakažených koronavirem v posledních dnech dal Babiš do souvislosti s tlakem na rozvolnění opatření včetně nošení roušek během léta. "My jsme hlavně chtěli, abychom normalizovali život," uvedl Babiš. "My děláme opatření, jde o to, aby to ty lidi dodržovali," dodal. Rychlost opatření je limitována předpisy, které je třeba dodržovat.

Vojtěch: Nemělo smysl, aby v létě jednala epidemiologická komise

Ústřední epidemiologická komise se podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO) od května nesešla kvůli tomu, že situace kolem vývoje epidemie koronaviru byla v létě klidná. Vojtěch to dnes uvedl ve Sněmovně na dotaz předsedy pirátských poslanců Jakuba Michálka. Dolní komora v červnu apelovala na vládu, aby se komise scházela pravidelně. Vojtěch dnes ČTK řekl, že se nyní bude scházet jednou za týden nebo za 14 dní.

"Ústřední epidemiologická komise nebyla svolána, protože situace byla klidná," uvedl ministr. "Nemá smysl se scházet, pokud situace byla velmi klidná," poznamenal. Komise podle Vojtěcha není složena jen z epidemiologů a je pouze platformou pro sdílení informací s ostatními resorty včetně hasičů nebo policie.

Michálek namítl, že už před létem bylo zřejmé, že na podzim může přijít další vlna epidemie koronaviru. Stát by podle poslance neměl pouze reagovat na vzniklé události, ale také je předvídat, pokud chce ochránit své občany. Připomenul, že premiér Andrej Babiš (ANO) označil absenci jednání komise za chybu. Vojtěch uvedl, že komise neurčuje směr ohledně ochrany zdraví, to je v kompetenci hlavní hygieničky.

Na poslancův dotaz, nakolik je pravděpodobný scénář nákazy až 3,6 milionu lidí koronavirem v Česku, ministr uvedl, že "nikdo nedokáže říci, jak se situace bude vyvíjet". Scénář je podle Vojtěcha pouze modelací možného vývoje. "Zejména včerejší (středeční) nárůst nám značí, že skutečně směřujeme do určitého exponenciálního vývoje šíření dané choroby," připustil ministr. V úterý bylo v Česku registrováno 2139 nakažených, celkem jich je nyní 17.619.

Ministr uvedl, že v nemocnicích jsou kapacity až na osminásobek současného počtu pacientů s nemocí covid-19. Nakažení jsou podle Vojtěcha o výsledku testů informováni během 48 až 72 hodin od otestování, v Praze jsou lhůty delší.