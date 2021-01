Babiš byl překvapen, že již Zeman vyhlásil termín voleb

Praha - Premiéra Andreje Babiše (ANO) překvapilo, že prezident Miloš Zeman už vyhlásil termín podzimních sněmovních voleb. Radost z toho nemá, protože ANO bude muset už od nynějška vykazovat náklady na kampaň. Babiš to dnes řekl v televizi Prima a CNN Prima News. Ve volbách bude chtít obhájit post premiéra. Na opakovaný dotaz moderátorky, zda může vyloučit svou kandidaturu na prezidenta, odpověděl, že případná kandidatura na prezidenta pro něj v současné době není téma.

Babiš chce v říjnu opět vyhrát volby. Čeká, že při nich budou "všichni proti Babišovi". Vznikající opoziční koalice nepodceňuje. Na otázku, zda si sám sebe dokáže představit v opozici jako řadového poslance, řekl, že možná ano. "Může to být zajímavé," poznamenal. Nechtěl komentovat, zda se bude ucházet o funkci prezidenta. "Vyloučit můžeme jenom smrt, bohužel jednou zemřeme. Ale to není pro mě téma," řekl k případné prezidentské kandidatuře na několikerý dotaz, zda může svou kandidaturu vyloučit.

Podle předsedy Pirátu Ivana Bartoše i předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky nemá Babiš šanci v případné prezidentské volbě uspět. "Dokážu si představit řadu věcí, pokud pan Babiš neobhájí premiérský post. Ale nemá šanci uspět v prezidentské volbě," uvedl Bartoš. Podobně se vyjádřil i Jurečka s tím, že Česko má výraznější kandidáty na prezidenta.

Zeman vyhlásil termín sněmovních voleb koncem prosince. Konat se budou 8. a 9. října. Termín již vyšel ve Sbírce zákonů, a začala tak oficiálně kampaň. Strany, hnutí i jejich volební koalice musí náklady na kampaň započítat do zákonného limitu 90 milionů korun. Do 5. ledna musí mít transparentní volební účet a přístup k němu umožnit na svém webu.

Zeman vypsání voleb na počátek října zdůvodnil tím, že chce stranám dopřát dost času na kampaň. Na rozhodnutí o termínu voleb měl čas do začátku července. Vyhlášením voleb více než devět měsíců před jejich konáním se výrazně odchýlil od dosavadní praxe. Minulé sněmovní volby v říjnu 2017 vyhlásil Zeman s půlročním předstihem, jeho předchůdci vyhlašovali volby zhruba čtyři měsíce před jejich konáním.

Zemanovo rozhodnutí vyhlásit volby ještě před koncem roku bude mít dopad na obě koaliční uskupení opozičních stran, tedy Pirátů a Starostů a ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Volební koalice kvůli limitu na kampaň nebudou moci využít finanční možnosti jednotlivých stran.

"Je to nejdřívější vypsání termínu voleb v historii," komentoval to dnes na CNN Prima News Jurečka. Dodal, že standardně prezident vypisoval volby 100 dní předem, nyní je to 300 dní. "Pro nás to bude určité omezení, myslím všechny politické strany," komentoval brzký termín vyhlášení voleb místopředseda ČSSD Roman Onderka.

Bartoš uvedl, že Piráti nemají problém transparentně vykazovat výdaje, protože to dělají neustále. "Naše práce je naše kapmaň, takže je jedno jestli pan prezident vypsal termín 100 nebo 300 dnů dopředu," uvedl.

Podle projektu Transparentní volby, za kterým stojí organizace Transparency International, daly před třemi lety na sněmovní volby nejvíce ČSSD a ANO, a to přes 80 milionů korun. STAN do voleb investoval asi 55 milionů korun, strana TOP 09 vložila 74 milionů, lidovci dali 52 milionů, ODS 71 milionů a Piráti téměř 12 milionů korun.