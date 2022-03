Babiš byl obžalován v kauze Čapí hnízdo, označil to za politický proces

Praha - Předseda hnutí ANO a bývalý premiér Andrej Babiš byl obžalován v kauze údajného podvodu s padesátimilionovou dotací na stavbu rekreačního a konferenčního areálu Čapí hnízdo. Babiš to označil za vykonstruovaný politický proces. Podle současného premiéra Petra Fialy (ODS) bude pro všechny dobré, když případ dospěje k rozhodnutí. Babiš popírá, že by se dopustil zločinu. Podle Městského státního zastupitelství v Praze se ale objevila nová výpověď, která změnila náhled na případ. S Babišem čelí obžalobě také jeho někdejší poradkyně Jana Nagyová (dříve Mayerová).

Podstatou případu je podle dřívějších informací to, že Čapí hnízdo původně patřilo Babišovu holdingu Agrofert. V roce 2007 se změnilo na firmu s akciemi na majitele a později získalo evropskou dotaci pro malé a střední podniky, na kterou by jako součást Agrofertu nemělo nárok. Akcie údajně vlastnily Babišovy děti a partnerka. Firma Čapí hnízdo se pak po několika letech pod Agrofert vrátila. Mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala oznámil na webu zastupitelství, že dnes byla v kauze podána k Městskému soudu v Praze obžaloba na dva lidi.

"Jedné obviněné osobě je kladeno za vinu, že svým jednáním naplnila skutkovou podstatu zločinu dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie. Jednání druhé osoby je kvalifikováno jako pomoc ke zločinu dotačního podvodu," sdělil Cimbala. Z dřívějších informací vyplývá, že z pomoci k podvodu je obžalován Babiš. Oběma obžalovaným hrozí až deset let vězení. Mluvčí pražského městského soudu Adam Wenig ČTK potvrdil, že obžaloba byla podána. Soud teď může ve věci nařídit hlavní líčení, ale také například vrátit věc státnímu zástupci k došetření.

Babiš případ označil za "15 let starou pseudokauzu" a podání žaloby považuje za účelový pokus o kriminalizaci své osoby. "Nebýt v politice nikdo by se tím nikdy nezabýval, protože se nic nestalo. Nikomu nevznikla žádná újma, dotace, i když na ni byl nárok, byla vrácena," sdělil ČTK. "Dneškem se jen potvrdilo, že jde o vykonstruovaný politický proces proti mé osobě," uvedl. Nagyová řekla serveru Deník N k obžalobě, že má podle ní jednání uvedené ve spisu k trestnému činu "na hony daleko".

"Postupně obvinění odpadali a státní zástupce pro nedostatek důkazů celou věc zastavil. Přesto nejvyšší státní zástupce řízení obnovil, z 11 lidí zbyli obvinění jen dva. Dnes se dozvídám, že státní zástupce našel důvody k obžalobě. Pro mě je to alibismus," prohlásil bývalý premiér. "Z mediálních informací je známo, že se ve věci přihlásili se svědeckou výpovědí nejméně dva svědci. V jednom z případů pak došlo k podání výpovědi, která změnila náhled na posouzení věci," uvedl dnes mluvčí státního zastupitelství Cimbala. Loni nově vypovídal třeba Babišův syn Andrej Babiš mladší. Novinářům po výslechu řekl, že z něj otec udělal tzv. bílého koně. Výpovědi podle Cimbaly změnilo několik svědků.

Představitelé nynějších vládních stran i opoziční SPD uvedli, že bude dobře, když se v kauze rozhodne. "Pro všechny bude dobře, když celá kauza dospěje k nějakému rozhodnutí," uvedl premiér Fiala. "Andrej Babiš dostane (stejně jako každý další občan v této zemi) možnost, obhájit sebe a své činy před nezávislým a spravedlivým soudem," sdělil předseda Pirátů Ivan Bartoš. "Už nebude stačit kopání kolem sebe a slova o tom, že se tam máme na ty peníze jet podívat," napsala na twitteru předsedkyně Sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamova. "Myslím, že se uleví všem stranám, když bude v této věci konečně jasno," uvedl také pro ČTK předseda opozičního hnutí SPD Tomio Okamura.

V morálním kodexu reprezentanta hnutí ANO, které Babiš založil, jeden z bodů určuje, že osoba, proti které je podána obžaloba pro úmyslný nebo nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti a ve spojení s výkonem veřejné funkce, neprodleně rezignuje na volený mandát, funkci a členství ve hnutí. Místopředseda ANO a moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák ale ČTK napsal, že Babiš nebyl v době, kdy kauza vznikla, ve veřejné funkci. "Je-li to takto definováno, tak to není v rozporu," uvedl.

Už dříve rovněž Babiš uvedl, že kauza se udržuje v mediálním prostoru dodnes pro případ, že by se rozhodl kandidovat na prezidenta. Že se bude ucházet o post hlavy státu, zatím nevyloučil. Rozhodnutí chce oznámit až v září. Obžaloba by Babišovi kandidaturu na prezidenta neznemožnila. Podle ústavy a zákona o volbě prezidenta může být zvolen každý občan, který je volitelný do Senátu, pokud mu nebyla omezena svéprávnost k výkonu volebního práva.