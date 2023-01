Babiš byl na výstavě korunovačních klenotů, čekal ve frontě

Praha - Prezidentský kandidát a bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) dnes navštívil výstavu korunovačních klenotů na Pražském hradě. Dorazil zhruba v 09:40 a asi dvě hodiny čekal ve frontě, v níž před ním původně byly stovky lidí. Server iDNES.cz v pondělí přitom uvedl, že Babiš se rozhodl návštěvu chrámu svatého Víta zrušit.

Před návštěvou výstavy měl původně Babiš v plánu zavítat do kostela Pražské Jezulátko, který ale kvůli tomu zůstal dnes dopoledne uzavřený. Správci nechtěli, aby předseda hnutí ANO zneužil poutní místo k útočné a strach vyvolávající kampani, řekl ČTK v pondělí večer rektor kostela Pavel Pola. Babiš ČTK následně řekl, že návštěvu ke kampani zneužít nechtěl. Byl tam už třikrát a nikde to nezveřejnil, uvedl.

Serveru Seznam Zprávy dnes na Hradě Babiš řekl, že se chce podívat, jak dlouho fronta na výstavu trvá. Uvedl, že by jako prezident zvažoval vystavení korunovačních klenotů vždy o svátcích. Když ale dnes frontu viděl, poznamenal, že "by to asi chtělo nějakou trvalou výstavu".

"Výstava je jenom do soboty, což je podle mě špatně, protože mnoho lidí určitě přijede v sobotu a v neděli. Možná by to mohli prodloužit," řekl později zpravodaji ČTK Babiš. Dnes má v plánu ještě několik rozhovorů pro média.

Ve Sněmovně od 10:00 začalo jednání o vyslovení nedůvěry vládě, kterou vyvolalo Babišovo hnutí ANO. Podle šéfky poslaneckého klubu Aleny Schillerové je expremiér ze schůze řádně omluven, nevyloučila ale, že samotného hlasování se zúčastní. Z vyjádření poslanců vyplývá, že pokud by se nestihlo hlasovat během dneška, mohla by být schůze před půlnocí přerušena a pokračovat by se mělo ve středu.

"Kdybych byl ve Sněmovně, tak zase budou média říkat, že to je nějaká prezidentská kampaň. To určitě nemá nic společného. Ale budu se snažit přijít na hlasování, to by mělo být zítra (ve středu)," řekl ČTK Babiš.