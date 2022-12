Babiš by jako prezident s vládou i přes kritiku v něčem spolupracoval

Praha - Bývalý premiér a kandidát na prezidenta Andrej Babiš (ANO) počítá s tím, že ačkoli vládu kritizuje za některé její kroky, v případě zvolení hlavou státu by s kabinetem Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se Starosty a nezávislými (STAN) komunikoval a nějakým způsobem spolupracoval. Zejména v zahraniční politice. V rozhovoru s ČTK také Babiš řekl, že by obnovil schůzky nejvyšších ústavních činitelů.

Svoji kandidaturu Babiš nebere jako protivládní, ačkoli nesouhlasí s mnoha kroky kabinetu Petra Fialy. Jako příklad koordinace uvedl, že kdyby byl prezidentem, mohl například projednat mandát s vládou a vydat se na maďarsko-srbské hranice řešit migrační situaci, tak jako to učinil minulý týden.

Postěžoval si na to, že s ním premiér aktuálně nekomunikuje. "Ale hlavně oni nekomunikují s nikým. S námi se nebaví, podnikatelé si také stěžují, že neřeší ty věci. Jejich chování je zvláštní," poznamenal Babiš. S Fialou nebo zástupci koaličních stran by se chtěl jako prezident scházet na základě aktuální situace, nemuselo by to mít pravidelnou bázi.

Babiš by ale v úřadu obnovil schůzky nejvyšších ústavních činitelů. "Myslím, že v rámci zahraniční politiky by to bylo důležité, nějaká koordinace," uvedl. Poslední schůzku svolal prezident Miloš Zeman v únoru 2021, kromě tehdejšího premiéra Babiše se jí zúčastnili bývalý předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO), ministr vnitra Jan Hamáček, ministr zahraničí Tomáš Petříček (oba ČSSD) a ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Pozván tehdy nebyl kvůli sporu s prezidentem předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS).

V rozhovoru se Babiš nevyhnul kritice kabinetu, který podle něj propásl historickou šanci předsednictví v Radě Evropské unie. Ocenil ale úředníky i Fialova poradce pro zahraniční a bezpečnostní otázky Tomáše Pojara. Fialu kritizoval za to, že nezabezpečil v unii peníze pro země, které přijaly nejvíce ukrajinských uprchlíků, nebo za to, že povolil schválení pravidel, která od roku 2035 prakticky znemožní prodej nových aut s klasickými spalovacími motory. "Totálně propásl šanci být aktivní a nastolovat témata, řešit problémy. To, co dělá vláda, že nezvládla ceny energií, to je hlavní problém. Že nesrazila inflaci," dodal Babiš.

Pětikoalice podle něj žije ve své bublině a má snahu ovládnout Ústavní soud, Senát, Sněmovnu, vládu i prezidentský post. Babiš zkritizoval mimo jiné vicepremiéra a ministra práce a sociálních věcí a nyní také životního prostředí Mariana Jurečku (KDU-ČSL), který podle něj neřeší situaci na úřadech práce, nebo místopředsedu vlády a ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) mimo jiné kvůli nedostatku některých léků. Naopak nejvíce se v kabinetu podle Babiše snaží ministryně obrany Jana Černochová (ODS). "Musíme dozbrojit naši armádu, dovybavit ji nejmodernější technikou. Musíme se poučit z války na Ukrajině," podotkl Babiš.

Podle něj lidé vidí rozdíl v aktuální vládě a předchozím kabinetu, který Babiš vedl a kromě hnutí ANO v něm byla ČSSD. Uvedl také, že stínová vláda ANO zasedá každý čtvrtek a přichází s návrhy na řešení situace. Po ohlášení kandidatury přenechal místo stínového premiéra Aleně Schillerové, předsedkyni poslaneckého klubu hnutí ANO a bývalé ministryni financí.