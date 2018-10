Varšava - Andrej Babiš dnes navštíví Varšavu, kde zavítá do centrály Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex), jejíž činnost by se podle šéfa české vlády měla zaměřit na vracení migrantů do zemí jejich původu či do tranzitních států. Český premiér se také setká se svým polským protějškem, s nímž hodlá hovořit o vrcholné schůzce Evropské unie, která se tento týden uskuteční v Bruselu.

Když Evropská komise nedávno navrhla zvýšit počet zaměstnanců pohraniční agentury ze stovek na 10.000 do roku 2020, Babiš tento návrh zpochybňoval, a to i kvůli růstu nákladů na evropskou stráž. "Náklady byly asi 1,7 miliardy euro (43,3 miliardy korun), teď komise navrhuje deset miliard (254,5 miliardy korun). Jsem přesvědčen, že Řecko, Itálie a Malta žádný Frontex nepotřebují," uvedl při zářijové návštěvě Slovenska. Těžiště činnosti Frontexu by podle Babišových představ mělo spočívat v navracení přistěhovalců do zemí jejich původu či do tranzitních zemí. Ve sněmovně na počátku října prohlásil, že právě o tom hodlá ve varšavské centrále Frontexu jednat. Ve Varšavě se Babiš setká také s českými experty, kteří ve Frontexu působí.

Následně bude český premiér jednat s polským protějškem Mateuszem Morawieckým. Tématy bude nadcházející summit Evropské unie, kterého se šéfové obou vlád zúčastní, řešení migrace, brexit a víceletý finanční rámec EU. Společná tisková konference je avizována na 11:45 SELČ.

Český a polský premiér se naposledy setkali v červenci v Karlových Varech. Babiš tehdy upozornil, že Polsko je pro Česko podle obratu druhým největším obchodním partnerem, předběhlo i Slovensko. Oba se také shodli, že vzájemné vztahy obou zemí jsou na velmi dobré úrovni a podobné názory mají obě země i na problémy Evropské unie.

Podle polských statistik je Česko druhým největším odbytištěm pro polský vývoz, který loni dosáhl přibližně 13 miliard eur (asi 335 miliard Kč), zatímco polský dovoz z Česka představoval 8,2 miliardy eur (asi 212 miliard Kč).