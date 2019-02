Praha/Jeruzalém - Premiér Andrej Babiš dnes večer odlétá do Izraele, kde ho čeká bilaterální jednání s jeho izraelským protějškem Benjaminem Netanjahuem. Původně se v Jeruzalému měl v úterý konat summit visegrádské skupiny (Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko) a Izraele. Polsko ale svou účast dnes nakonec odřeklo kvůli sporu, který vyvolal Netanjahuův kontroverzní výrok o spolupráci Poláků s nacisty za druhé světové války. Premiéři Maďarska a Slovenska budou mít stejně jako Babiš s předsedou izraelské vlády bilaterální schůzky.

O zrušení cesty polského premiéra Mateusze Morawieckého se spekulovalo od chvíle, co byla zveřejněna zřejmě chybná interpretace Netanjahuova vyjádření během schůzky o Blízkém východu koncem minulého týdne ve Varšavě, z níž vyznělo, že Poláci jako národ za druhé světové války pomáhali nacistům zabíjet Židy. To, že by Netanjahu polský národ obviňoval z podílu na holokaustu, ale popřela velvyslankyně Izraele ve Varšavě a popřel to i úřad izraelského premiéra.

Morawiecki svou účast na summitu nicméně v neděli odřekl s tím, že ho nahradí šéf polské diplomacie Jacek Czaputowicz. Dnes ale nakonec polská vláda oznámila, že polská delegace se summitu nezúčastní vůbec. K dalšímu vyostření sporu totiž přispěl výrok nového úřadujícího izraelského ministra zahraničí Jisraela Kace. Ten v neděli podle deníku The Times of Israel izraelské televizi řekl, že "Poláci určitě kolaborovali s nacisty. A jak řekl (bývalý premiér) Jicchak Šamir, sají už antisemitismus s mateřským mlékem".

Babiš dnes řekl, že vrcholná schůzka visegrádských zemí s Izraelem by mohla být v náhradním termínu ve druhém pololetí letošního roku; nyní se uskuteční pouze bilaterální jednání mezi izraelskými představiteli a zbylými visegrádskými státy.

Babiš v rámci cesty, kterou zakončí ve středu v Tel Avivu, navštíví také továrnu výrobce sodovkovačů Soda Stream či gigant v oblasti autonomních vozidel Mobileye.

Premiéra čeká také návštěva Českého domu či setkání se zástupci z oblasti bankovnictví, energetického průmyslu, kybernetické bezpečnosti a vojenského průmyslu. Ve středu Babiš s chotí Monikou položí věnec u památníku obětí holokaustu Jad vašem. Program pak završí v Tel Avivu setkáním se zástupci podnikatelské a vědecké sféry a návštěvou Peresova inovačního centra a Zemědělského inovačního institutu Volcani.

Česká republika a Izrael dlouhodobě udržují politickou, bezpečnostní a ekonomickou spolupráci; Izrael představuje největší odbytiště pro český export na Blízkém východě a Praha je pro Izraelce atraktivní turistickou destinací. Strategické partnerství se vyznačuje také vysokou intenzitou vrcholných návštěv; první mezivládní konzultace s Izraelem se uskutečnily v roce 2011 v Jeruzalémě.

Velké osobní sympatie k židovskému státu chová také český prezident Miloš Zeman, který dlouhodobě usiluje o přemístění české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma, což důrazně zopakoval při svém projevu v izraelském parlamentu loni v listopadu. Definitivní slovo v této otázce ale má česká vláda; postoj ministerstva zahraničí je zdrženlivý.

Americký prezident Donald Trump v prosinci 2017 Jeruzalém uznal jako hlavní město Izraele a v květnu loňského roku tam nechal z Tel Avivu přesunout velvyslanectví. Palestinská samospráva v reakci na jeho krok uvedla, že nehodlá s Washingtonem v rámci mírového procesu jednat s tím, že USA straní Izraeli.