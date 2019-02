Jeruzalém - Premiér Andrej Babiš bude dnes v Jeruzalémě jednat se svým izraelským protějškem Benjaminem Netanjahuem. Původně se měl na místě konat summit zemí visegrádské skupiny (V4; Česka, Slovenska, Polska a Maďarska) a Izraele. Polsko ale svou účast kvůli sporu s nejvyššími izraelskými činiteli odvolalo, plánovaný summit byl proto změněn na bilaterální jednání předsedů vlád zbylých tří zemí V4 a Netanjahua.

Kromě bilaterálního jednání má Babiš na programu i návštěvu Českého domu či schůzky se zástupci velkých firem sídlících v Izraeli.

O zrušení cesty polského premiéra Mateusze Morawieckého se spekulovalo od chvíle, co byla zveřejněna zřejmě chybná interpretace Netanjahuova vyjádření během schůzky o Blízkém východu koncem minulého týdne ve Varšavě. Z ní vyznělo, že Poláci jako národ za druhé světové války pomáhali nacistům zabíjet Židy. Že by Netanjahu polský národ obviňoval z podílu na holokaustu, to ale popřela velvyslankyně Izraele ve Varšavě a odmítl to rovněž úřad izraelského premiéra.

Morawiecki účast na summitu v neděli odřekl s tím, že ho nahradí šéf polské diplomacie Jacek Czaputowicz. V pondělí ale polská vláda oznámila, že polská delegace se summitu nezúčastní vůbec. K dalšímu vyostření sporu totiž přispěl komentář nového úřadujícího izraelského ministra zahraničí Jisraela Kace. Ten v neděli podle deníku The Times of Israel izraelské televizi řekl, že "Poláci určitě kolaborovali s nacisty. A jak řekl (bývalý izraelský premiér) Jicchak Šamir, sají antisemitismus už s mateřským mlékem".

Babiš už v pondělí oznámil, že vrcholná schůzka zemí V4 s Izraelem by mohla být v náhradním termínu ve druhém pololetí letošního roku; nyní budou jen bilaterální jednání mezi izraelskými představiteli a zbylými visegrádskými státy.

Bilaterální jednání s Netanjahuem tak předsedu vlády čeká dnes dopoledne. Jaký bude obsah jednání, to zatím není zcela jasné. Hlavními tématy zrušeného summitu měly být například věda, výzkum, boj proti terorismu, podpora inovací a start-upů a další zahraničněpolitické otázky.

Babiš se dnes také setká se zástupci společnosti Mobileye, která vyrábí systémy pro automatizaci řízení automobilů. V rámci programu navštíví také Český dům v Jeruzalémě a jeruzalémské Staré město.