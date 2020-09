Babiš bude o rozpočtu příští víkend jednat se Zemanem

Lány (Kladensko) - Premiér Andrej Babiš (ANO) a ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) budou příští neděli jednat s prezidentem Milošem Zemanem a jeho expertním týmem o státním rozpočtu na příští rok. Novinářům to dnes po jednání s hlavou státu řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Zeman se jako tradičně chystá dorazit i na jednání kabinetu, na kterém se bude rozhodovat o vládním návrhu rozpočtu, dodal ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Zeman o víkendu kritizoval koaliční dohodu o zavedení 15procentní daně z příjmu, které má doprovázet plánované zrušení superhrubé mzdy. Prezident poukázal na to, že rozpočtový dopad by podle některých odhadů představoval 70 miliard až 90 miliard korun ročně. Jedná se podle něj o pokus o nabourání díry do státního rozpočtu a předeslal, že se bude věc snažit Babišovi s Hamáčkem dnes rozmluvit.

Babiš s Hamáčkem uvedli, že otázkou daní se dnes zabývali pouze okrajově. Zrušení superhrubé mzdy a nová sazba jsou podmíněny tím, že se koaliční ANO a ČSSD domluví na rozpočtu jako celku, řekl Babiš. "Daňová otázka musí být zarámována do celkového kontextu rozpočtu na příští rok," potvrdil Hamáček.

Na zrušení superhrubé mzdy a zavedení patnáctiprocentní daně z příjmu se koaliční strany dohodly koncem srpna. Zároveň má zůstat sazba 23 procent pro lidi s příjmem zhruba nad 139.000 korun měsíčně. Babiš dnes připustil, že debata bude pokračovat. "Jsme menšinová vláda, musíme si vyjednat podporu," vysvětlil. Za důležité považuje, aby lidé měli jistotu do budoucna, viděli konkrétní pomoc státu na výplatní pásce a nebáli se utrácet.

Koalice zrušení superhrubé mzdy slíbila ve svém vládním programovém prohlášení. Nyní činí efektivní zdanění pro zaměstnance 20,1 procenta. Superhrubá mzda představuje hrubou mzdu zaměstnanců navýšenou o odvody zaměstnavatele na zdravotní a sociální pojištění, která u zaměstnanců poté představuje základ daně z příjmů. Vedle toho je ještě pro vysokopříjmové skupiny v daňovém systému takzvaná solidární přirážka, ta zůstane tedy fakticky zachována.