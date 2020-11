Babiš bude o daních s Vystrčilem jednat ve středu

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) a ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) budou jednat s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem (ODS) o projednávání daňového balíčku v Senátu ve středu odpoledne. Babiš to řekl novinářům po dnešním jednání vlády. Představitelé ANO si přejí, aby Senát předlohu vrátil do Sněmovny a vypustil z ní pozměňovací návrh Pirátů, který zvyšuje slevu na poplatníka.

Návrh pirátského poslance Mikuláše Ferjenčíka, podle kterého se zvýší základní daňová sleva na poplatníka z 24.840 korun na průměrnou výši hrubé mzdy za předminulý rok, schválili tento týden poslanci ODS, Pirátů, SPD, ČSSD, lidovců a TOP 09. Podle Pirátů měl být pouze alternativou Babišova návrhu na zrušení superhrubé mzdy a sazbu daně z příjmu ve výši 15 procent, který byl schválen především díky ANO, ODS a SPD.

Totéž tvrdí i Babiš se Schillerovou. Ministryně dnes novinářům řekla, že se spolu s Babišem bude snažit přesvědčit senátory, aby "zákon opravili". "Půjdeme do Senátu, abychom vysvětlili, že ten návrh ohledně slevy na dani byl alternativou," uvedl Babiš. Žádné navýšení slevy na dani podle jeho názoru není nutné, dodal. Premiér svůj návrh považuje za spravedlivější, než je návrh Pirátů.

Premiér odmítá, že by snížení sazby daně z příjmu na 15 procent znamenalo rozvrat veřejných financí v ČR, jak tvrdí někteří odborníci, opoziční politici či koaliční ČSSD. Sociální demokraté neprosadili návrh na sazbu daně z příjmu 19 procent. Ten byl podle Schillerové pro ANO nepřijatelný kvůli tomu, že by zvýšil daňové zatížení osob samostatně výdělečně činných. "Ti jsou nejzranitelnější skupinou, budou bojovat o přežití," uvedla s odkazem na koronavirovou epidemii.

Senátoři se neshodují v tom, jak by měla komora s daňovým balíčkem naložit. Z jejich dnešních vyjádření ale vyplývá, že předlohu zřejmě vrátí zpět do Sněmovny. Někteří senátoři uvažují o pozměňovacích návrzích, podle jiných by měl Senát daňový balíček zamítnout. Zaznívají ale také hlasy pro schválení balíčku.