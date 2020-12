Babiš bude jednat se Zemanem o daňovém balíčku

Praha/Brusel - Premiér Andrej Babiš (ANO) a ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) chtějí s prezidentem Milošem Zemanem jednat o daňovém balíčku. Babiš to řekl novinářům na tiskové konferenci v Bruselu. Prezidentovi chce vysvětlit okolnosti jeho schvalování. Schůzka se podle prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka uskuteční v úterý na Pražském hradě. Zeman avizoval, že pokud by se sněmovní návrh nezměnil, je připraven jej vetovat. Senát ve čtvrtek normu s úpravami vrátil do Sněmovny. Babiš schválení senátory uvítal.

"Jsem rád, že byla schválena ta alternativa, která méně zatíží rozpočet," řekl předseda vlády novinářům. Senát pozměněnou verzi daňového balíčku schválil po asi desetihodinovém jednání. Pokud upravený návrh schválí i poslanci a odsouhlasí jej Zeman, nahradí superhrubou mzdu dvě sazby daně z příjmů fyzických osob ve výši 15 a 23 procent. Horní komora také souhlasila se zvýšením daňové slevy na poplatníka. Obcím a krajům mají být výpadky po zrušení superhrubé mzdy částečně kompenzovány zvýšením jejich podílu na výnosech z daní.

Zemanovi vadí pozměňovací návrh Pirátů, který zvyšuje daňovou slevu na poplatníka. Nelíbí se mu také, že zákon neobsahuje jeho podmínku, aby změna daně z příjmů trvala jen dva roky. Pokud by se v tomto zákon nezměnil, chce jej vetovat.

Babiš dnes řekl, že o schůzku Zemana požádal i s ministryní Schillerovou. "Budeme mu vysvětlovat, co tomu předcházelo, jak k tomu došlo," poznamenal.