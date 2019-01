Praha - Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) se dnes v 16:00 sejde na Úřadu vlády s premiérem Andrejem Babišem (ANO) ohledně dalšího využití městských pozemků u stanice metra Letňany. Premiér by rád pozemky od magistrátu získal a postavil na nich areál pro státní úředníky. Primátor s tím nesouhlasí, lepší by podle něj byla obytná čtvrť a nemocnice.

Pozemky v Letňanech, o které by měl stát podle Babiše zájem, mají celkovou rozlohu 354.000 metrů čtverečních. V listopadu premiér uvedl, že v letňanském komplexu by mohlo být více než 10.000 zaměstnanců a výstavba by stála deset miliard korun.

Podle premiéra by "úřednická čtvrť" byla ekonomicky výhodná a investice do ní by se vrátila do pěti let. Tento týden Babiš uvedl, že historické paláce, kde nyní sídlí řada ministerstev, by si stát nechal. Méně historicky významné objekty by prodal.

Hříb v minulosti premiérův plán označil za "úřednické ghetto". Neodpovídá podle něj zásadám moderního urbanismu, podle kterých by při rozvoji města neměly vznikat velké plochy s jednou, v tomto případě kancelářskou funkcí. Proti záměru se v minulosti vyjádřil i městský Institut plánování a rozvoje (IPR), který v metropoli vykonává funkci městského architekta.

Na části pozemků by podle Hřiba mohla vzniknout nemocnice, která by nahradila nevyhovující Nemocnici Na Bulovce. S tím vyjádřil nesouhlas Středočeský kraj, podle kterého by její otevření ekonomicky ohrozilo krajská zařízení. V nejbližších dnech by se k plánu měl sejít Babiš se středočeskou hejtmankou Jaroslavou Pokornou Jermanovou a ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchcem (oba ANO).