Babiš: Bolton vytrhl můj výrok z kontextu a nepochopil ho

Praha - Bývalý bezpečnostní poradce Bílého domu John Bolton podle premiéra Andreje Babiše vytrhl ve své kontroverzní knize jeho výrok o výdajích na obranu z kontextu. Podle Boltna pronesl Babiš na summitu Severoatlantické aliance v červenci 2018 "nejvíce nejapný komentář", když řekl, že pro Česko je obtížné přibližovat se ke splnění závazku ohledně výdajů na obranu, protože zemi rychle roste hrubý domácí produkt. Premiér ČTK v reakci napsal, že už chápe, proč prezident Donald Trump Boltona vyhodil ze svého poradního týmu. Nepochopil jednoduchou trojčlenku, míní.

"Stačilo by se zamyslet, je to jenom jednoduchá trojčlenka. A na jednání summitu NATO ji kromě prezidenta Trumpa pochopili i ostatní evropští lídři. Logicky jsem argumentoval tím, že v podstatě tolik nezáleží na procentu HDP, které utratíte za zbrojení, protože důležitější je absolutní částka, která jde na výdaje na obranu. Pokud vám roste HDP, tak vám roste i absolutní částka, kterou byste měl utratit za zbrojení, ale pokud nám v tomto roce HDP klesne a naše výdaje na obranu zůstanou zachovány, tak nám procento výdajů na obranu logicky stoupne," vysvětlil Babiš svá slova.

Dodal, že od nástupu hnutí ANO do vlády bude mít Česko v rámci rozpočtu 2021 absolutní nárůst sta procent výdajů na zbrojení. "Ta slova v knize jsou vytržená z kontextu a teď už docela chápu, proč prezident Trump pana Boltona vyhodil ze svého týmu poradců, když nebyl schopen pochopit tak jednoduchou věc," uzavřel.

Obranné výdaje byly před dvěma lety hlavním tématem vrcholné schůzky NATO v důsledku ostrých výroků prezidenta Trumpa. Ten opakovaně vyjadřoval nespokojenost nad skutečností, že většina zemí aliance na obranu dávala méně než dvě procenta HDP, což je cíl pro rok 2024 dohodnutý v roce 2014. Na začátku druhého dne předloňského summitu šéf Bílého domu nečekaně vznesl požadavek, aby spojenci obranné rozpočty patřičně zvýšili už do začátku roku 2019, načež lídři v Bruselu zahájili mimořádné jednání čistě na toto téma.

"Nejvíce nejapný komentář přišel od českého premiéra, který řekl, že se ze všech sil snaží dosáhnout dvou procent do roku 2024, ale že jejich HDP roste tak rychle, že si není jistý, zda mohou obranné výdaje udržet krok. V podstatě tím říkal, že bohatnou moc rychle na to, aby se mohli náležitě bránit," uvádí Bolton v dnes vydaných pamětech The Room Where It Happened: A White House Memoir (Místnost, kde se to stalo: Memoáry z Bílého domu).

Ačkoli bývalý prezidentův poradce Babišovu argumentaci považuje za hloupou, u Trumpa se podle Boltona setkala s pochopením.

Česká vláda už před tehdejším summitem avizovala, že se zvýšením obranných výdajů na požadovaný podíl HDP do roku 2024 počítá, a Babiš po jednáních s lídry NATO tento plán zopakoval. Zdůrazňoval zároveň nárůst výdajů v absolutním srovnání, který mezi lety 2013 a 2019 činil skoro 25 miliard Kč. Rozpočet na obranu nicméně loni tvořil jen 1,2 procenta HDP a ministr vnitra Jan Hamáček letos uvedl, že nevidí politickou vůli k dosažení dvouprocentní hranice během dalších čtyř let. Na krácení rozpočtu obrany tlačí komunisté, kteří menšinovou vládu hnutí ANO a ČSSD podporují.