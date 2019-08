Babiš, Bartoš i Výborný budou jednat se Zemanem v Lánech - videopřenosy

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) bude dnes od 17:00 jednat na zámku v Lánech s prezidentem Milošem Zemanem o situaci v čele ministerstva kultury. Zeman ve středu oznámil, že nechce jmenovat ministrem místopředsedu ČSSD Michala Šmardu. Televizi Prima v pátek Babiš řekl, že se Šmardou ve vládě nebude. ČSSD na nominaci trvá. Ještě před premiérem přijme Zeman předsedy Pirátů Ivana Bartoše (13:30) a KDU-ČSL Marka Výborného (14:30).

Zeman nechce jmenovat Šmardu, neboť má výhrady k jeho odborným kompetencím. Šéfa sociálních demokratů Jana Hamáčka proto požádal, aby přišel s jiným kandidátem. ČSSD to odmítá. Babiš v pondělí Hamáčkovi zopakoval, že stojí o to, aby sociální demokracie vyměnila svého kandidáta na ministra za někoho jiného. Hamáček po schůzce s ministerským předsedou řekl, že ČSSD trvá na dodržování ústavy a koaliční smlouvy a kandidáta nemá důvod měnit. Babiš slíbil, že přijde s řešením do 26. srpna. Spor o výměnu ministra trvá už čtvrt roku.

Bartoš o chystané schůzce se Zemanem hovořil v červenci v souvislosti s tehdejší diskusí o možném odchodu ČSSD z vlády. Uvedl, že chce s prezidentem řešit možná východiska z vládní krize. "A zejména jeho vnímání řešení takzvaného 'zasukování ČR' (tedy neschopnosti se rozvíjet), které vyplývá ze zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu," napsal Bartoš tehdy na twitteru.

Výborný o schůzku se Zemanem požádal po svém zvolení předsedou lidovců na březnovém sjezdu. Prezidentovi se chtěl představit a přiblížit mu své priority. Vzhledem k aktuální situaci se ale chce hlavy státu ptát i na aktuální dění a zopakovat mu stanovisko lidovců. Připomněl svou středeční výzvu, aby všichni ústavní činitelé respektovali ústavu a ústavní zvyklosti.