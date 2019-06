Babiš apeloval na poslance ANO, aby nevolili Semína do Rady ČTK

Praha - Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš apeloval na poslance svého hnutí, aby nevolili do Rady České tiskové kanceláře (ČTK) kandidáta hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Michala Semína. Novinářům to řekl předseda poslaneckého klubu Jaroslav Faltýnek. Proti činovníkovi spolku Akce D.O.S.T. Semínovi se v pondělí ostře vymezila vládní ČSSD. Její předseda Jan Hamáček řekl, že pokud by uspěl díky hlasům ANO, nemělo by smysl pokračovat ve vládní spolupráci. SPD na své nominaci trvá, místopředseda hnutí Radim Fiala chce podporu hledat ve všech stranách. Počítá, že některé hlasy dostane i od poslanců ČSSD.

Hamáček v pondělí řekl, že pro ČSSD by bylo nepřijatelné zvolení Semína hlasy ANO. Pokud by si koaliční partneři nemohli věřit v takto zásadních hlasováních, nemělo by smysl ve spolupráci pokračovat, prohlásil. Babiš v pondělí reagoval slovy, že hnutí Semína nevolilo a volit nebude. Zástupci ANO také zdůrazňovali, že volba je tajná a není jasné, kdo jak hlasoval při prvním kole.

Semín je spoluautorem a signatářem manifestu D.O.S.T. Od roku 1991 do roku 2004 pracoval v konzervativním Občanském institutu. Piráti či občanští demokraté při prvním kole volby ve Sněmovně poukazovali na některé jeho texty a výroky. Poslankyně Olga Richterová (Piráti) v souvislosti s nimi nařkla Semína ze šíření nenávisti a šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura mluvil o spikleneckých teoriích.

Proti jeho volbě se postavila mimo jiné Federace židovských obcí, podle níž Semín vystupuje antijudaisticky. Semín obvinění, že je antisemitou nebo že šíří nenávist, odmítl. Minulý týden ČTK řekl, že je z teologického hlediska kritický k nekatolickým náboženstvím, ale je stoupencem náboženské snášenlivosti. Dlouhodobě vystupuje jako představitel katolického tradicionalismu.

Babiš dnes řekl, že ani neví, kdo Semín je. "Pokud pan předseda Hamáček to považuje za hlavní problém naší koalice, tak je zajímavé, že když sedíme, a dnes večer budeme znovu sedět, tak nikdy o tom nemluvil," řekl premiér. Podle Babiše nebude na dnešním jednání koalice o Semínovi vůbec řeč. "Sociální demokracie má úplně jiné personální zájmy, aby bylo jasno," řekl.

SPD na nominaci trvá. Fiala uvedl, že Semínova kandidatura je očividně velkým problémem pro opoziční strany, které při ustavování Sněmovny vytvořily tzv. Demokratický blok (ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN). Semína považuje Fiala za nezávislou osobnost a bojovníka za svobodu. "Podporu budeme hledat napříč kluby a Sněmovnou. Odmítám zde jakoukoli takzvanou dohodu s klubem ANO. Věřím a vím, že podporu najdeme i v klubu sociálních demokratů, kteří se proti němu tak vymezili," konstatoval. Podle sociálních demokratů je však podpora ANO zřejmá z výsledků hlasování.

Sedmičlenná Rada ČTK je orgán, jehož prostřednictvím veřejnost uplatňuje své právo kontroly tohoto veřejnoprávního média. Do její působnosti náleží například jmenování a odvolání generálního ředitele a schvalování rozpočtu agentury. Kandidáty do Rady ČTK navrhují poslanecké kluby. ČTK veškeré své náklady hradí z komerční činnosti.

Sněmovna vybírá nové členy rady za předsedu Miroslava Augustina (zvolen za ANO) a za Jakuba Heikenwäldera (zvolen za KDU-ČSL), jejichž místa se uvolní 20. června. Místopředsedy rady jsou nyní Jaroslava Wenigerová (zvolena za ODS) a publicista Petr Žantovský, dalšími členy jsou Pavel Foltán (oba zvoleni za ANO), Jana Gáborová (zvolena za SPD) a od začátku letošního května bývalá ministryně práce Michaela Marksová (ČSSD).