Babiš: ANO dosáhlo skvělého výsledku, čelilo sprosté kampani

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) označil na tiskové konferenci vítězství ANO ve volbách do Evropského parlamentu za skvělý výsledek. Proti hnutí byla podle jeho názoru v poslední době vedena intenzivní a sprostá antikampaň. Neúspěch koaliční ČSSD podle něj nebude mít vliv na vládu, nevidí žádnou souvislost mezi výsledky a koaliční spoluprací. S ČSSD hodlá Babiš také vyjednávat o nominaci českého zástupce v Evropské komisi, kandidátkou ANO je nynější eurokomisařka Věra Jourová.

Babiš řekl, že výsledek považuje za úspěch, protože proti hnutí "jela intenzivní kampaň". "Těch mýtusů, co na nás bylo použito," řekl. Zdůraznil, že řada kritických informací se objevila v médiích i v první den hlasování. Všichni političtí konkurenti podle šéfa ANO pracovali s "antibabišem" a mrzí ho, že s tím nepřestali ani po vyhlášení výsledků.

Antikampaň byla podle Babiše vylhaná a velice intenzivní. "Ale vyhráli jsme, je to skvělé, znovu všem děkuji. Já jsem to bral jako nějaký indikátor, jestli naše vláda funguje. A myslím, že vláda funguje skvěle, má výsledky, není důvod mít obavy o budoucnost naší země," konstatoval premiér.

Babiš uvedl, že předseda koaliční ČSSD Jan Hamáček mu gratuloval k výsledku. "Na vládu tyto volby nemají absolutně žádný vliv. O vládě rozhoduje naše Sněmovna, kde je 15 poslanců ČSSD, naši poslanci. Já tam nevidím žádnou souvislost mezi výsledkem ČSSD a účastí ve vládě," uvedl. Sociální demokraty a jejich výsledek komentovat nechtěl.

Babiš také potvrdil, že Jourová je kandidátkou ANO na českou eurokomisařku. O nominaci ale bude ještě jednat ve vládní koalici. "Pokud bude mít ČSSD jiného kandidáta, budeme o tom vést debatu. Ale ještě to není na stole," řekl Babiš.

Přál by si, aby Česko získalo v příští komisi silnější portfolio, než je nynější oblast spravedlnosti, ochrany spotřebitele a rovných příležitosti mužů a žen. "My bychom chtěli jiné portfolio, například vnitřní trh," řekl Babiš. Dodal, že tuto oblast považuje za nejdůležitější pro Česko.

ANO ve volbách zvítězilo se ziskem 21,18 procenta hlasů. Bude mít šest europoslanců, o dva více než dosud.

Babiše neznepokojilo, že pokud by se volilo do Sněmovny, opozice by podle výsledků eurovoleb získala většinu. "Mě znepokojovalo to, že naši hokejisti dneska (v neděli) v nájezdech nedali ani jednu branku. Já jsem mluvil s Jardou Jágrem a Milanem Hniličkou a musíme udělat nějaký program. Protože to je náš národní sport a hokej je nejdůležitější pro nás všechny. Takže to mě znepokojilo. Jak dopadnou sněmovní volby, mě vůbec neznepokojuje," řekl s odkazem na nedělní porážku českých hokejistů na mistrovství světa v utkání o bronz s Ruskem.