Babiš a Zeman se v novém roce setkají bez rodin, čelili kritice

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) se s prezidentem Milošem Zemanem setkají začátkem nového roku bez svých rodin, řekl dnes Babiš televizi Nova a oznámil na twitteru. Domluvil se na tom s prezidentem, uvedl. Čelili kritice kvůli vládním opatřením proti šíření koronaviru, která nyní povolují na veřejnosti setkání pouze dvou lidí.

Ještě dnes odpoledne Babiš uvedl, že setkání rodin na novoročním obědě 3. ledna je zcela v souladu s protiepidemickými opatřeními, protože půjde o návštěvu v domácnosti, nikoli na veřejném místě. "Já jsem s panem prezidentem se domluvil, že se setkáme jenom my dva," uvedl večer na Nově. Jde podle něj o dodržení tradice. "S rodinami se setkáme v lepších časech, když už nebude žádný PES," doplnil s poukazem na protiepidemický systém, podle kterého se řídí opatření proti šíření nákazy.

Na twitteru Babiš napsal, že se novoroční oběd jeho a Zemanovy rodiny neuskuteční. Setkání v původním formátu přitom posvětil se stejným zdůvodněním jako Babiš ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Ve vyjádření pro Deník N se odkázal na názor právního odboru ministerstva. Už loni se tradičního setkání účastnily vedle manželek i děti obou politiků, Zemanova dcera Kateřina a Babišova dcera Vivien a syn Frederik.

Podle zástupců opozice by byl oběd v době restrikcí v rozporu s pravidly. "Obyčejný smrtelník málem nenavštíví ani vlastní matku, ale naši národní výtečníci jistě dostanou od ministra zdravotnictví výjimku," uvedl na twitteru senátor TOP 09 Tomáš Czernin. Podle jeho stranického kolegy Marka Ženíška jde o ukázku arogance moci a pohrdání všemi pravidly.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš na twitteru uvedl, že lidsky by novoroční oběd premiérovi a prezidentovi s rodinou přál. "Ale jaký to je vzor pro ostatní? Vládní instrukce jasně stanovují pravidla a limity na setkávání mimo rodinný kruh i nepracovní aktivity. Politik má jít příkladem," doplnil.

Původní formát setkání kritizoval také předseda STAN Vít Rakušan. "To je přesně ten dvojí metr, který lidi štve. Pan prezident ve svém projevu vyzývá k co nejpřísnějším opatřením, ale jako osoba v rizikové skupině se chová nezodpovědně a lehkomyslně. A dává špatný příklad. Když mohou papaláši, proč my bychom nemohli. Bude se někdo lidem divit?" napsal na twitteru.

Podle protiepidemického systému PES platí pro Česko nejpřísnější pátý stupeň opatření. Země do něj přešla po vánočních svátcích v neděli 27. prosince a podle vlády v něm zůstane minimálně do 10. ledna. Opatření vedle limitu pro setkávání dvou lidí lidí mimo vlastní domácnost zahrnují také zákaz nočního vycházení od 21:00 nebo uzavření většiny obchodů a služeb.