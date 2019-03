Washington - Americký prezident Donald Trump dnes ve Washingtonu na setkání s premiérem Andrejem Babišem pochválil Česko jako inovativní zemi, které se hospodářsky daří a která je schopna dobře bojovat proti kybernetickým hrozbám. Babiš tlumočil Trumpovi pozvání do Prahy od prezidenta Miloše Zemana a pozval do Česka i Trumpovu dceru Ivanku. Cestu do Česka ale prezident USA výslovně nepotvrdil. Politici spolu jednali o obchodu či o energetice, ve společném prohlášení podpořili svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny stejně, jako pokračování sankcí proti Rusku.

"Česká republika je skvělá země, velmi dobře se jí ekonomicky daří. Je to velmi bezpečná země, má silnou armádu, silné lidi," řekl Trump na úvod setkání v Oválné pracovně Bílého domu. Vyzdvihl dobré vztahy mezi USA a Českem a spolupráci v obchodě nebo v otázkách kybernetické bezpečnosti.

List The New York Times ve středu napsal, že k pozvání předsedy české vlády do Washingtonu a do Bílého domu mohlo přispět i české stanovisko k čínským společnostem Huawei a ZTE, které jako bezpečnostní riziko označily jak americké, tak české úřady.

Video: Babiš s Trumpem si rozuměli, vyměňovali si komplimenty

08.03.2019, 07:17, autor: Úřad vlády ČR, zdroj: ČTK

Babiš po zhruba osmdesátiminutové schůzce před novináři uvedl, že jednání s Trumpem byla velmi konkrétní. Debata se podle něj vedla o americké obchodní politice vůči Evropské unii, o kybernetických hrozbách, o energetice a plynovodech. Krátce se státníci zabývali projektem modernizace českých jaderných elektráren, nákupem víceúčelových vrtulníků pro českou armádu a případným dovozem amerického zkapalněného plynu. Tématem jednání v Bílém domě byly také závazky České republiky vůči NATO.

Babiš zopakoval pozvání k návštěvě ČR, které Trumpovi adresoval Miloš Zeman. Premiér v této souvislosti navrhl, aby Prahu navštívila prezidentova dcera Ivanka, která by se mohla v české metropoli zúčastnit mezinárodní obchodní konference. Trump podle Babiše mluvil o Česku pozitivně, ale neřekl, že by přijel.

Video: Babiš ocenil konkrétní jednání s Trumpem, pozval Ivanku do Prahy

08.03.2019, 07:14, autor: Jakub Stříhavka, zdroj: ČTK

Ve společném prohlášení se politici postavili za celistvost Ukrajiny a společně označili NATO za garanta evropské bezpečnosti, zároveň se přihlásili k plnění závazku výdajů na obranu. Za pilíř národní bezpečnosti jakékoli země USA a ČR v prohlášení označují energetickou bezpečnost. ČR a USA budou podle dokumentu spolupracovat při výzkumu možné transformace energetického trhu.

Babiš, který byl prvním českým premiérem v Bílém domě od roku 2011, přivezl Trumpovi jako dar vzácnou jubilejní pistoli CZ 75 z dílen České zbrojovky v Uherském Brodě. První dáma Spojených států Melania Trumpová pak dostala náušnice z českého granátu, pro Trumpova vnoučata přivezl Babiš tradiční české pastelky.