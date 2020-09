Babiš a Prymula navštíví centrum UK a AV Biocev

Vestec (u Prahy) - Premiér Andrej Babiš (ANO) a vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula dnes navštíví společné výzkumné centrum Univerzity Karlovy a Akademie věd Biocev ve Vestci u Prahy. Centrum se zaměřuje na biotechnologie a biomedicínu. Od března také testovalo vzorky na covid-19 z pražských nemocnic a domovů s pečovatelskou službou. Tamní čtyři týmy jich otestovaly přes 4000.

Tým vědců z Biocev zavedl metody umožňující rozpoznání viru ve spolupráci s Katolickou univerzitou v belgické Lovani, Národní referenční laboratoří pro chřipku a Ústavem hematologie a krevní transfuze. Ověřovali také postupy detekce, které nebudou závislé na dodávkách komerčních chemikálií pro diagnostiku a které vyvíjí Ústav organické chemie a biochemie spolu s dalšími týmy.

"Zjišťování přítomnosti viru zahrnuje dvě fáze. Z pacientských vzorků nejprve získáváme genetickou informaci viru, nukleovou kyselinu - RNA. Dalším krokem je hledání a namnožení určitých sekvencí genomu viru, které jsou specifické pouze pro SARS-CoV-2 a nenachází se v jiných virech či v lidském organismu," uvedla v dubnu při zahájení testování hlavní koordinátorka testování v Biocev Ruth Tachezy. Výhodou metody je její citlivost a nezávislost na komerčních diagnostikách a také možnost vyšetření velkého počtu vzorků.

V současné době se také často hovoří o testování, kde by nebylo třeba zmnožení viru, a testy by tak byly rychlejší. Odebíraly by se ze slin místo výtěru z krku a nosohltanu a byly by také výrazně levnější. Pracují na nich komerční firmy i akademická pracoviště. Vládní zmocněnec pro vědu a výzkum pro zdravotnictví v neděli v pořadu České televize Otázky Václava Moravce řekl, že by mohly být dostupné od poloviny října.