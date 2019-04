Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) pogratulovali španělským socialistům a jejich lídrovi a premiérovi Pedru Sánchezovi k výhře v nedělních parlamentních volbách. Oba to dnes uvedli na twitteru. Babiš v gratulaci napsal, že Španělsko je pro Českou republiku významným partnerem v Evropské unii. Sánchezovi gratuloval i předseda ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček.

Socialisté (PSOE) získali v předčasných volbách ve Španělsku 28,7 procenta hlasů a 123 křesel ve 350členném Kongresu. Pro Sáncheze to znamená, že k sestavení případné levicové vládní koalice bude potřebovat více než jednoho partnera. "Gratuluji Pedrovi Sánchezovi k volebnímu vítězství jeho strany ve španělských parlamentních volbách. Přeji mu mnoho zdaru při sestavování koaliční vlády," uvedl český premiér. "Španělsko je naším důležitým unijním partnerem a já se těším na pokračování naší spolupráce," doplnil Babiš.

Sociálnědemokratický ministr Petříček označil vítězství socialistů za výbornou zprávu vzhledem k blížícím se evropským volbám. "Sociální demokraté vyhráli volby s obrovským náskokem. To ukazuje, že evropská sociální demokracie má co nabídnout občanům. Je to zvláště dobrý signál před volbami do Evropského parlamentu," napsal na twitteru. Sánchezovi poblahopřál i předseda ČSSD Hamáček. "Spolupracujeme například ve stejné frakci v Evropském parlamentu," uvedl.

Sánchez již oznámil, že brzy zahájí rozhovory s dalšími stranami o vytvoření koalice. "Jedinou podmínkou je dodržování ústavy a podpora sociální spravedlnosti," řekl dnes. Tím podle agentury AP naznačil, že dá přednost levicové koalici, a zároveň varoval katalánské separatisty, že jakékoli povolební spojenectví musí existovat v rámci ústavy z roku 1978, podle níž je Španělsko nedělitelné.

Volby, které měly ukončit politický pat v zemi dlouhá léta zvyklé na jednobarevné vlády, podle španělských komentátorů patrně opět povedou ke složitým koaličním jednáním. Druhé místo patří se 66 mandáty konzervativním lidovcům (PP), jejichž výsledek hodnotí španělská média jako historickou porážku. Lídr strany Pablo Casado na twitteru uvedl, že jeho uskupení bude v novém parlamentu hlavní opoziční silou.