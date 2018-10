Varšava - Premiér Andrej Babiš se dnes ve Varšavě shodl se svým polským protějškem Mateuszem Morawieckým v otázkách migrace i hlavních témat vrcholné schůzky Evropské unie, která se tento týden uskuteční v Bruselu. Oba ministerští předsedové podobně hovořili o potřebě pomáhat zemím, odkud se do Evropy snaží zamířit migranti, a skepticky se vyjádřili k návrhu Evropské komise rozšířit unijní pohraniční agenturu frontex a zvýšit její rozpočet.

"Naše stanoviska jsou velice blízká," řekl hostitel Morawiecki. "Máme jednoznačné stanovisko, že ochrana našich hranic je naší věcí. Neexistuje, abychom byli přinuceni přijímat migranty," zdůraznil.

"Uprchlíkům je třeba pomáhat v zemích, odkud pocházejí, a je třeba posilovat vnější hranice. Toto stanovisko jsme (na červnovém summitu EU) ubránili a určitě od tohoto postoje neustoupíme," dodal polský premiér.

Morawiecki souhlasí také s Babišovým názorem, že není důvod zásadně rozšířit unijní pohraniční agenturu Frontex a prudce zvýšit její rozpočet. "Obáváme se, že zvětšení prostředků na Frontex by znamenalo zmenšení prostředků ve strukturálních a regionálních fondech EU," vysvětlil.

Polsko se také snaží "udržet nějakou střední cestu" při odchodu Británie z EU, tedy "ani tvrdý brexit, ani velké ústupky Británii". Britům v Polsku zaručíme stejná práva jako dosud, protože britská premiérka Theresa Mayová zaručila Polákům na ostrovech stejná práva jako dosud, dodal Morawiecki.

"Ve vyjmenovaných tématech máme absolutní shodu," poznamenal Babiš. Po úspěchu na červnovém summitu EU se domnívá, že by státy visegrádské čtyřky (Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko) měly ohledně migrace předkládat unii vlastní návrhy. Například, že by migranti do EU přicházeli na pracovní víza, tak jak se děje se zahraničními pracovníky v Česku. "Evropa by se měla soustředit, aby se do schengenského prostoru dostaly další země, Chorvatsko, Bulharsko a Rumunsko. Nemá totiž logiku, abychom bránili území, které není ucelené," poznamenal šéf českého kabinetu.

Nadále také pochybuje o návrhu Evropské unie posílit Frontex. Je podle něj otázka, zda by se tyto prostředky nedaly lépe využít například na posílení spolupráce se severoafrickými státy.

Ohledně brexitu souhlasí s výroky polského premiéra. "Máme zájem, aby brexit proběhl dohodou, aby byl rozumný," zdůraznil.

Babiš připomněl, že s polským premiérem se uvidí nejen na summitu EU, ale i na oslavách 100. výročí vzniku Československa v Praze a na společném zasedání vlád obou zemí v půli listopadu.

Babiš oceňuje Frontex, dál ale pochybuje o zvýšení financí a lidí

Babiš zmírnil své výhrady vůči Evropské agentuře pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) po dnešní návštěvě její varšavské centrály. Šéf české vlády ocenil monitoring a přehled agentury o situaci na unijních hranicích, jakož i roli Frontexu při vracení migrantů do vlasti. Nadále však pochybuje o účelnosti navýšení pracovníků a rozpočtu Frontexu, jak to navrhla Evropská komise, tedy z 1500 na 10.000 lidí do roku 2020 a deset miliard eur v sedmi letech. Odmítl také kritiku šéfa EK Jeana-Claudea Junckera ohledně neochoty ujmout se alespoň osiřelých dětí uprchlíků. Podle Babiše je záhodno pomoci těmto dětem přímo v Sýrii.

"Jsem vlastně první premiér v Evropské unii, po polském premiérovi, který Frontex navštívil," řekl Babiš. "Návštěva byla důležitá, protože jsem získal informace, které jsem neměl," dodal.

"Viděl jsem přímo v centru akci, kdy byl identifikován kamion, jeho řidič telefonoval, za chvíli přišli migranti, naložil je. Frontex podal zprávu dané zemi a ta ten kamion zadržela," řekl. "Z hlediska monitoringu dělají skvělou práci," připustil Babiš s tím, že nejde jen o pašování lidí, ale i drog, zbraní či cigaret.

Ocenil také, že "dobrou práci" Frontex odvádí i při návratu migrantů: v roce 2014 vypravil čtyři desítky letů, v roce 2017 430 letů, a to v EU podle Babiše pobývá nelegálně na 700.000 lidí.

"Když nám klesla migrace o 90 procent, tak je otázka, proč máme navyšovat (početní stav Frontexu) z 1500 na 10.000 lidí," řekl s tím, že potřebné posily by v případě potřeby mohly dodat postižené zemi ostatní členské státy.

Babiš také odmítl kritiku šéfa EK Jeana-Clauda Junckera ohledně neochoty ujmout se alespoň osiřelých dětí uprchlíků. Podle Babiše je záhodno pomoci těmto dětem přímo v Sýrii.

"Pomůžeme dětem tam, kde se narodily a žily, tedy v Sýrii," řekl premiér, podle kterého v utečeneckých táborech žádní sirotci nejsou. "Mám projekt. Momentálně tam hledáme pozemek, že bychom tam pro ty děti postavili byty, školu, školku, jídelnu," dodal. Sýrie podle něj potřebuje mír i Marshallův plán obnovy, čemu Česko hodlá napomáhat. A Junckerovi vzkázal, že "je zbytečné, aby se míchal do politiky, protože to není jeho role".