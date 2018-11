Mnichov/Amberk (Německo) - Vláda chce přivést do Česka továrny s přidanou hodnotou, plány však aktuálně brzdí to, že český parlament dosud neprojednal vládní novelu zákona o investičních pobídkách. ČTK to dnes při návštěvě digitalizované továrny na výrobu programovatelných řídicích jednotek společnosti Siemens v bavorském Amberku řekla česká ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková. Podle premiéra Andreje Babiše, který českou delegaci vedl, Siemens jako globální lídr v oblasti digitalizace průmyslu může českým firmám pomoci posílit jejich konkurenceschopnost a naplno využít potenciál jejich inovací. Představitelé české vlády dnes navštívili také mnichovskou centrálu automobilky BMW.

"Jsem rád, že jsem měl možnost vidět takzvaný Průmysl 4.0 fungovat na vlastní oči," uvedl premiér. Výroba jednotek v továrně v Amberku je plně digitalizovaná. Podle Novákové může být proto pro Česko inspirací právě pro zavádění konceptu Průmyslu 4.0, kterým se označuje čtvrtá průmyslová revoluce spočívající v automatizaci výroby. Kromě Novákové a Babiše se návštěvy zúčastnil také místopředseda Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace Karel Havlíček.

"Myslím si, že to bylo velmi užitečné především proto, že i pan premiér viděl v realitě, co tedy skutečně ten slogan Průmyslu 4.0 znamená. Že to opravdu znamená velkou produktivitu, velkou efektivitu, vysokou přidanou hodnotu na relativně malé ploše, kde se ta výroba uskutečňuje s pokud možno nejmenším počtem zaměstnanců, ale s jinou kvalifikací než obyčejní dělníci," uvedla Nováková.

Novelu zákona, podle které mají být státní pobídky pro investory nově směřovány právě na projekty s vyšší přidanou hodnotou, schválil Babišův kabinet na konci září. Další novinkou je, že schválení pobídek má podléhat vládě. Podle ministryně brzdí další plány v oblasti to, že novelu dosud neprojednal parlament. "V Poslanecké sněmovně čeká zákon od léta a ještě se nedostal ani na první čtení. My jsme přitom počítali s tím, že už příští rok budeme podle toho zákona flexibilně hledat investory," řekla Nováková.

"Továrna v Amberku je vlajkovou lodí Siemensu v oblasti digitálních továren. Vyrábí se zde nejdůležitější produkty, které Siemens obecně má, což jsou řídící systémy Simatic. Můžete zde vidět to, že Simatic sám řídí výrobu sebe sama. Takže Simatic vyrábí Simatic, což je něco jak z matrixu," řekl dnes ČTK generální ředitel Siemens Česká republika Eduard Palíšek.

Jednotky Simatic řídí nejrůznější aplikace od palubních systémů výletních lodí přes složité výrobní procesy v automobilovém průmyslu po lyžařské vleky. Tři čtvrtiny úkonů amberské továrny provádějí stroje a roboti samostatně. Továrně se přes neměnný počet zaměstnanců podařilo zvýšit výrobní plochu na 10.000 metrů čtverečních, přičemž objem výroby vzrostl čtrnáctinásobně. Ročně je zde sestaveno přibližně sedmnáct milionů programovatelných řídicích jednotek.

Palíšek připomněl, že český Siemens zavádí digitální řešení i v sedmi závodech v České republice, v letech 2017 až 2024 investuje do této oblasti sedm miliard korun. Česká pobočka Siemens zajišťuje pracovní místa pro zhruba 12.000 lidí.

Dopoledne navštívila česká delegace centrálu společnosti BMW v Mnichově a se zástupci automobilky jednala o plánovaném vybudování testovacího centra u Sokolova v Karlovarském kraji. Česká vláda v úterý rozhodla, že firma získá na jeho vybudování investiční pobídku od státu až 528,75 milionu korun. "Bavili jsme se o tom, jak se bude investice uskutečňovat a co to bude pro Českou republiku znamenat," dodala Nováková.