Babiš a Havlíček se vyjádří k vysokým cenám energií a emisních povolenek

Praha - Premiér Andrej Babiš a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (oba ANO) se dnes na společné tiskové konferenci vyjádří k vysokým cenám energií a emisních povolenek a návrhům možných opatření v ČR i EU. Ministerský předseda v demisi dlouhodobě požaduje po Bruselu regulaci trhu s emisními povolenkami. Jejich ceny jsou podle analytiků jedním z faktorů, které přispívají i k růstu cen energií.

Česko podle Havlíčka chce, aby se do obchodování vrátilo asi 400 milionů emisních povolenek, o jejichž stažení do rezervy rozhodla Evropská komise. Ve střednědobém horizontu by takový krok zajistil podle něho jejich rozumnější ceny. Babiš v neděli ve svém pravidelném internetovém pořadu uvedl, že k návrhu připravil dopis předsedkyni komise Ursule von der Leyenové.

Cena emisních povolenek v Evropské unii minulou středu vystoupila na rekordních více než 90 eur za tunu oxidu uhličitého vypuštěného do atmosféry a podle analytiků by se mohla do konce letošního roku vyšplhat na 100 eur (více než 2500 Kč) za tunu. Od začátku listopadu se cena povolenek zvýšila zhruba o 50 procent. K růstu ceny emisních povolenek přispívá zdražování plynu, kvůli kterému je pro elektrárenské společnosti ekonomičtější využívat uhlí.

Také velkoobchodní cena elektřiny v posledních měsících opakovaně překonává rekordní hodnoty. Na konci listopadu činila její cena zhruba 143 eur (asi 3640 Kč) za megawatthodinu (MWh), předchozí maximum bylo na 90 eurech (2290 Kč) za MWh v roce 2008. Česká vláda v reakci mimo jiné schválila na listopad a prosinec snížení DPH u energií na nulu. Extrémním růstem cen energií na velkoobchodních trzích odůvodnila svůj konec skupina Bohemia Energy, dosud největší uskupení alternativních dodavatelů energií v Česku.