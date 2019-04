Olomouc - O deset let je tenistka Lucie Šafářová starší, než je věkový průměr jejích kolegyň ve fedcupovém týmu. S kariérou se loučící někdejší světová pětka proto bude v barážovém utkání proti Kanadě v Prostějově zároveň i mentorkou.

"Tým máme velmi mladý, takže si připadám jako babička," usmála se dvaatřicetiletá Šafářová, která v soutěži družstev debutovala před 15 lety. Ostatní hráčky teprve začínají; devatenáctiletá Markéta Vondroušová i Barbora Krejčíková jsou v nominaci potřetí a Karolína Muchová s Marií Bouzkovou premiérově.

"Jsem v pozici, že budu rozdávat zkušenosti. Asi na to jsem připravená," přikývla Šafářová po příjezdu týmu vlakem do Olomouce a od kapitána Petra Pály slyšela, že s tím počítá. "Jo, tak dobře. Nemám s tím problém," ujistila ho.

Soutěži kralovala s Petrou Kvitovou, Karolínou Plíškovou, Barborou Strýcovou i Lucií Hradeckou. Zažila v reprezentaci Nicole Vaidišovou, Ivetu Benešovou či Kláru Koukalovou. Se současnými hráčkami se tolik nezná. "Od vidění, nejvíc s Markétou Vondroušovou. Věřím, že zase prožijeme ve Fed Cupu parádní týden, bude čas se poznat, a když budou potřebovat radu, tak ji ráda dám," řekla Šafářová.

Čtyřikrát slavila fedcupový triumf a její vrchol přišel v roce 2012 v pražském finále proti Srbsku. Drtivou výhrou nad Jelenou Jankovičovou stvrdila zisk stříbrné mísy. Přesto byla tentokrát její nominace překvapením. Kvůli zranění dlouho nehrála a oznámila konec kariéry. "Kapitán mi zavolal a souhlasila jsem," řekla.

Fedcupové loučení bude pro Šafářovou velmi emotivní. V Prostějově totiž od devíti let tenisově vyrůstala. "Je to návrat na domácí půdu, Bude to symbolické, strávila jsem tam velký kus svého života, takže to bude krásné, že to je zrovna tam," řekla. Možná i slza nakonec ukápne. "Bude to pro mě velmi emotivní, ale těším se."

Ideální by bylo, kdyby Češky Kanadu porazily. "To by bylo hezké, ale nesmíme je podcenit. Doufám, že to zvládneme," uvedla. Zdravotně se cítí dobře, s raketou v ruce už trénuje přes měsíc. "Bude to o tom se dostat zpátky do zápasu, ale v trénincích se cítím normálně, jako dřív," řekla.

S Šafářovou může Pála počítat do čtyřhry a teoreticky i na pozici druhé singlistky. "Uvidíme, jak se bude týden vyvíjet, to necháme na kapitánovi," nechtěla předjímat nominaci na zápasy. Pokud by nastoupila, hrála by v Prostějově první zápas od roku 2005, kdy tam vyhrála turnaj kategorie ITF. "Ve finále jsem porazila Italku Garbinovou, to jsou příjemné a vítězné vzpomínky," vybavila si.

Po Fed Cupu se s českými fanoušky rozloučí ve Stromovce. Na Prague Open dostala divokou kartu do dvouhry a bude hrát i čtyřhru, na kterou ale nakonec nepřijede Američanka Bethanie Matteková-Sandsová. "Bohužel, dává dohromady zraněné koleno," litovala. Hrát čtyřhru tudíž v Praze bude s Barborou Štefkovou.

Definitivní tečku za kariérou plánuje udělat na grandslamovém Roland Garros. V Paříži už by měla hrát čtyřhru s Mattekovou-Sandsovou a snad i dvouhru.