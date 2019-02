Pruszków (Polsko) - Dráhoví cyklisté Tomáš Bábek a Pavel Kelemen nepostoupili na mistrovství světa v Pruszkówě do semifinále keirinu. Mistr Evropy z roku 2016 Bábek se přitom před odjezdem do Polska nechal slyšet, že by rád zaútočil na titul a zkompletoval svou medailovou sbírku ze světových šampionátů.

Oba čeští reprezentanti bez potíží zvládli první kolo a z druhých míst ve svých rozjížďkách si zajistili přímý postup do čtvrtfinále. Sešli se v něm v závěrečné třetí jízdě, ale mezi postupující čtveřici se nevešel ani jeden z nich. Pátému Kelemenovi chybělo 51 tisícin sekundy, šestému Bábkovi 62 tisícin.

Bábek chtěl v Polsku doplnit svou medailovou sbírku ze světových šampionátů o nejcennější kov. Předloni v Hongkongu byl druhý na kilometru s pevným startem a v keirinu skončil třetí. České dvojici se v Pruszkówě nedařilo ani ve středu, kdy Bábek, Kelemen a Robin Wagner obsadili až dvanácté místo v týmovém sprintu.

O medaile se dnes večer na MS pojede vedle keirinu také ve stíhacích závodech družstev, muži včetně Nicolase Pietruly absolvují ještě scratch.