Až začneme hrát, bude to veselejší, těší se manažer Nedvěd

Peking - Jako hráč se představil na dvou olympijských hrách, třetí zažívá Petr Nedvěd jako funkcionář. Bývalý vynikající útočník je v Pekingu generálním manažerem české reprezentace a už po dvou dnech v dějišti her si naplno uvědomil specifika současné covidové doby. I proto se těší, až hokejový turnaj mužů začne.

"Říkám si, že až se to rozjede, atmosféra bude jiná. Když teď všude okolo sebe vidím lidi ve skafandru, je to smutný pohled. Na tom se ale do konce turnaje asi nic měnit nebude. Bude to veselejší, až začneme hrát," řekl Nedvěd novinářům.

První utkání čeká český výběr ve středu 9. února, kdy se utká s Dánskem. Již v neděli odehraje tréninkový zápas se Švédskem. "Bude to zpestření. Hlavně pro kluky z KHL, kteří už jsou dlouho bez zápasu. Proto jsem rád, že si proti Švédům budou moct zahrát. Kluci z extraligy dohráli nedávno, bratři Zohoronové taky, pak tu jsou ale kluci, kteří už zápas potřebují jako koza drbání," podotkl Nedvěd.

Navíc až ve čtvrtek přímo v Pekingu začala reprezentace plnohodnotně společně trénovat. Hráči se totiž k týmu připojovali postupně a po částech i odlétali do Číny. "Nechci, aby to vypadalo, že brečím nebo si stěžuju, protože všechny mančafty to mají stejné. Ale na to, že jde o olympiádu, je to někdy až nedůstojné. Je škoda, že na tak velký sportovní svátek vypadala příprava, jako když se v létě schází hobíci a čtrnáct z nich jich nepřijelo. Teď už ty tréninky ale aspoň nějakým způsobem vypadají a je radost se jenom na trénink podívat," řekl Nedvěd.

Všechny týmy navíc musí řešit problémy s koronavirem. České trenéry vystrašil pozitivní test Davida Krejčího, který by ale nakonec měl být v pořádku. K týmu se zatím stále nepřipojil brankář Šimon Hrubec, jenž čeká v Praze ještě na jeden negativní test. Vážně ohrožena je zatím účast jen dalšího útočníka Michaela Špačka, jenž s týmem také neodcestoval.

"Byli jsme připravení na všechno a upřímně musím říct, že jsem to čekal i horší. Nakonec bych řekl, že to snad je docela OK. Samozřejmě, když ale nemáme Šimona Hrubce a včera nám chyběl Krejča, tak jsem si říkal, že nám to hokejový pánbůh bere seshora. Doufejme, že Krejčovi vyjde i druhý test negativní, že po tréninku už budeme mít zprávu, jestli Šimon vycestoval," přál si Nedvěd. Jasno o cestě Hrubce bude nakonec až v sobotu.

Liberecký rodák je v Pekingu krátce, olympijské vzpomínky si ale oživil rychle. Jako hráč startoval v Lillehammeru, kde získal s kanadskou reprezentací stříbro. O dvacet let později už v Soči reprezentoval Česko. "Byl to sportovní svátek, pro mě určitě. Je škoda, že tomu tak úplně tady není. Všechna ta opatření, pandemie… Není to fňukání, ale ten pocit je úplně jiný. Třeba v Lillehammeru byl úplně jiný svět. Soči taky. Tam se Rusáci chtěli ukázat, všechno tam bylo bolšoj a grande. Každá olympiáda byla jiná, specifická, ale obě jsem si moc užil. Z té první jsem si domů odvezl medaili, o to byla cennější," dodal Nedvěd.