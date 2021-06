Až třímilionová sankce firmám za porušování omezení zavedena nebude

Praha - Vládní novela, podle níž by podnikatelům a firmám hrozily až třímilionové sankce za porušování omezení vydaných podle krizového zákona, platit nebude. Sněmovna dnes nepřehlasovala senátní veto předlohy, která zavedení postihů předpokládala. Kabinet ji připravil kvůli koronavirové krizi, protože zákonný podklad pro ukládání pokut podnikatelům a firmám za porušování restrikcí vydaných na základě krizového zákona chyběl. Nyní je v Česku epidemie covidu-19 na ústupu a opatření se už od ukončení nouzového stavu opírají o jiné zákony.

Senát předlohu zamítl už v lednu. V dolní komoře se hlasování o ní odkládalo, protože provládním stranám chybělo kvůli karanténám a nákazám poslanců nejméně 101 hlasů pro prosazení novely. Dnes pro ni zvedlo ruku 79 ze 161 přítomných poslanců. Pro přehlasování senátního veta nehlasovali ani někteří poslanci koaličních ANO a ČSSD, a také komunistů, kteří menšinový kabinet v dolní komoře do poloviny dubna tolerovali.

Senátoři zamítnutí novely zdůvodňovali tím, že je horní hranice pokuty neúměrně vysoká a vedla by k likvidaci firem a živnostníků, kteří se potýkají s dopady restrikcí. Poukazovali na to, že vládní opatření proti koronaviru byla přijímána prakticky každodenně a s mnoha výjimkami a byla tím nepřehledná.

Vláda ale tehdy uváděla, že novela má "zcela stěžejní vliv na řešení krizové situace". "Konkrétně lze poukázat zejména na nedodržování omezení či zákazu v provozovnách stravovacích služeb, především v restauracích či barech," stálo v důvodové zprávě. Podle tvůrců novely se jednalo o narovnání stavu, kdy bylo možné vymáhat s možností postihu jen opatření vydaná na základě zákona o ochraně veřejného zdraví.

Předloha měla upravit také pravomoc státní i obecní policie. Policistům a strážníkům měla dát obecné právo dodržování restrikcí kontrolovat a řešit porušení povinností jednotlivců, podnikatelů i firem pokutou na místě.

Sněmovna odmítla rozšíření okruhu autistů s nárokem na příspěvek na vozidlo

Sněmovna odmítla senátní snahu o další rozšíření okruhu lidí s poruchou autistického spektra, jejichž rodiny by měly nárok na příspěvek na vozidlo. Poslanci dnes potvrdili původní verzi novely, podle které budou moci o příspěvek na auto žádat i ty rodiny lidí s poruchou autistického spektra, kteří nemají vážné mentální postižení. Předlohu nyní dostane k podpisu prezident Miloš Zeman.

Rozšíření podle verdiktu dolní komory zahrne pouze autisty, kteří jsou navzdory léčbě agresivní vůči sobě nebo okolí. Senátoři se shodovali na tom, že je třeba pomoci co největšímu počtu lidí. Navrhovali proto, aby dávku dostali ti, jejichž chování je náročné na péči. U poslanců ale neuspěli.

Lidem s demencí bude moci stát podle novely přispívat například na stropní zvedák nebo schodolez. Předloha také upravuje pravidelnou výměnu průkazu osoby se zdravotním postižením.

Na auto stát přispívá částkou 100.000 až 200.000 korun podle výše příjmu rodiny. Pokud vozidlo stálo méně, poskytne úřad nižší částku. Jestliže stojí zvláštní pomůcka méně než 10.000 korun, příspěvek na ni se poskytne jen žadatelům s příjmem pod osminásobek životního minima. Postižený si u pomůcky za méně než 10.000 korun musí také sám zaplatit tisíc korun. Pokud pomůcka stojí víc než 10.000 korun, je spoluúčast deset procent. Žadatel může sám doplácet nejvýš 350.000 korun, u zdvihací plošiny pak až 400.000 korun. Pokud handicapovaní nemají dost peněz, jejich podíl určí úřad práce. Lidé ale musí dodat tisícikorunu.

Pokud by se situace změnila a lidé by měli příspěvek či jeho část vracet, musí to podle novely oznámit úřadu práce písemně do osmi dnů. Pokud by úřad zastavil či obnovil vyplácení příspěvků, nemusel by k tomu vést řízení.

Novelu, která umožňovala autistům a lidem s demencí získat příspěvky, připravilo i ministerstvo práce a sociálních věcí. Poslanci po dohodě doplnili úpravy do poslanecké předlohy, jež předpokládá automatickou výměnu průkazu u lidí, kteří jej mají přiznaný trvale. Nebudou tak muset znovu chodit na prohlídky. Změna podle autorů uleví i lékařské posudkové službě. Nebude se vztahovat na lidí mladší 18 let, protože se jejich zdravotní stav může měnit.

Lidem do 18 let průkazy vydává úřad práce nejvýše na pět let a dospělým na deset let. Podle předkladatelů je běžné, že nárok na nový průkaz hodnotí posudkový lékař správy sociálního zabezpečení i v případech, kdy je zřejmé, že se zdravotní stav postiženého nezměnil.