Praha - Až desítky lidí z Česka se nechaly proti nemoci covid-19 naočkovat v Srbsku, které nabídlo cizincům bezplatnou vakcinaci o minulém víkendu. Vyplývá to z vyjádření ředitelky odboru komunikace ministerstva zahraničí Zuzany Štíchové pro televizi Prima. Televize upozornila, že srbská televize mezi cizinci, kteří si přijeli pro očkování, zachytila majitele e-shopu Rohlik.cz Tomáše Čupra.

"Víme o jednotlivcích, maximálně nějakých nízkých desítkách lidí. Nemyslíme si, že by šlo o nějakou masovou záležitost," řekla Štíchová. Prima uvedla, že ministerstvo zahraničí bude řešit cesty Čechů do Srbska pro očkování s ministerstvem zdravotnictví.

Srbsko podle registračního formuláře nabízí očkování třemi z vakcín registrovaných v EU a také ruskou očkovací látkou Sputnik V a vakcínou od čínské firmy Sinopharm. "Pokud to bude registrovaná vakcína v EU a v Evropě, tak je to v zásadě úplně jedno, ale byl bych velice opatrný, když to bude neregistrovaná vakcína," uvedl předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Upozornil na možný problém s převzetím zodpovědnosti za případné nežádoucí účinky očkování. "Těžko potom tu zodpovědnost převezme český stát," dodal.

Kritici srbskému prezidentovi Aleksandarovi Vučičovi vytýkají, že se bezplatnou nabídkou vakcín snažil rozšířit svůj vliv v regionu. Další tvrdí, že dávky vakcíny od firmy AstraZeneca, které zdravotníci aplikovali cizincům, se blíží datu expirace a je nutné je co nejdříve využít. Toto tvrzení však nebylo možné ověřit, uvedla minulý týden agentura AP.

Srbsko patří mezi nejrychleji očkující země v Evropě. Ve zhruba sedmimilionové zemi dostaly alespoň první dávku vakcíny přes dva miliony lidí.