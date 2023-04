Až 58 procent Britů před korunovací podporuje monarchii, vyplývá z průzkumu

Londýn - Zhruba 58 procent Britů dává přednost monarchii před volenou hlavou státu, kterou by v čele Spojeného království rádo vidělo jen 26 procent lidí. Vyplývá to z průzkumu, který si stanice BBC nechala vypracovat od společnosti YouGov před nadcházející korunovací krále Karla III. Pod těmito čísly se však skrývá změna postojů mezi generacemi, zejména se zdá, že královské rodině se nedaří oslovovat mladé lidi.

Britská monarchie prochází přechodným obdobím. I přes rodinné turbulence, které provázely dlouhou vládu královny Alžběty II., se pro ni z velké části jednalo o období stability a kontinuity. Teď je tu nový král, jehož návštěvy po celé Británii provázely i hlasité protesty odpůrců královské rodiny.

Až 78 procent lidí starších 65 let monarchii podporuje. Mezi lidmi ve věku 18 až 24 let si totéž myslí jen 32 procent a 78 procent osob z této skupiny uvedlo, že se o královskou rodinu "nezajímá".

Zdá se, že jedním z faktorů, který rozděluje názor na monarchii mezi generacemi, je její bohatství v době rostoucích životních nákladů. Až 54 procent lidí se domnívá, že královská rodina představuje dobrou hodnotu na to, kolik její financování stojí. Mezi lidmi ve věku 18 až 24 let si to myslí jen 40 procent.

Veřejnost je na výdaje citlivá, jak ukázal průzkum z minulého týdne, podle nějž si zhruba polovina Britů myslí, že by britská vláda neměla hradit výdaje na korunovaci. Kolik bude akce stát, ale kabinet Rishiho Sunaka zveřejní až po jejím skončení.

Podle 45 procent dotázaných je také král "odtržený od reality", přestože má za sebou desetiletí spolupráce s různými charitativními organizacemi.

Další problematickou oblastí pro monarchii je to, jak veřejnost vnímá její postoje k rase, zejména od roztržky královské rodiny s princem Harrym a jeho manželkou Meghan, která je smíšeného původu.

Až 40 procent lidí z etnických menšin by si podle průzkumu přálo volenou hlavu státu a 49 procent se domnívá, že královská rodina "má problém s rasou nebo rozmanitostí". Celkový podíl všech, kterým byla tato otázka položena bez ohledu na jejich původ, byl ale jen 32 procent. Buckinghamský palác tvrdí, že král a jeho rodina přistupují k těmto otázkám s velkou vážností.

Celkové výsledky ukazují širokou podporu monarchie a zároveň značnou menšinu skeptiků. Zdá se, že popularita královské rodiny dosáhla vrcholu v letech 2011 až 2012, v době svatby prince Williama a Kate i královnina diamantového jubilea. V následujících letech poklesla, zejména v důsledku sporů kolem knihy prince Harryho s názvem Spare (Náhradník) na začátku letošního roku.

To však podle BBC nutně neznamená, že se již nezotaví. Bude také záležet na tom, nakolik si mladí lidé udrží své smýšlení. Dlouhodobý průzkum British Social Attitudes již dříve zjistil, že názory lidí vůči monarchii mají tendenci být s přibývajícím věkem vstřícnější.